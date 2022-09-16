Bakan Koca'dan önemli duyuru: Sağlık Bakanlığına geçiş talebi 7 bini geçti!













Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün, bu yılki 3. dönem ve yeniden atama çekilişi için başvuru bildirim sayısının 7 bini aştığını duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir doktordan Sağlık Bakanlığı'na rekor bir nakil talebi aldığını söyledi. Baka Koca paylaşımında, yılın üçüncü döneminin ilk atama kuralarında talep bildirim sayısının şimdilerde 7 bini geçtiğini belirterek bu güne kadar bu sayıya ilk kez ulaşıldığını dile getirdi.