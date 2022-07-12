Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına hem güvenlik hem de maaş müjdesi!













"Devlette süreç var, beklemek zorundayız"

Bakan Fahrettin Koca'dan doktorlara maaş müjdesi!

"Hastanenin performans puanı sağlık çalışanlarına fayda sağlayacak"

Sağlık Bakanlığı son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarına karşılık olarak bir çalışma başlatmış ve bu kapsamda hastane girişlerine X-ray cihazlarının yerleştirilmesi yönünde bir girişimde bulunmuştu. Çalışmanın süreciyle ilgili konuşan Bakan Fahrettin Koca, son durum ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sağlık Bakanı Koca, hastane girişlerine güvenlik önlemi amacı ile yaklaşık 4 ay önce X-ray cihazlarının yerleştirilmesine yönelik bir talimat verdiğini belirterek sürecin devam ettiğini açıkladı.Türkiye genelinde bütün hastane girişlerine güvenlik amacıyla X-ray cihazının mutlaka konulacağını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, fakat bunun için devlette bir süreç olduğunu ve beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Söz konusu çalışmanın ihaleye çıkacağını çünkü çok sayıda olduğu için bir anda bulunmasının ve alınmasının mümkün olmadığından bahseden Bakan Koca, yarın olmasa bile en kısa zamanda bu çalışmanın tamamlanacağını söylşedi.Doktor maaşları ile ilgili de bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Kıoca, konuyla ilgili de önemli derecede bir artış yapılacağı müjdesini verdi. Maaşlar konusunda da emeklilik sürecini ek göstergeye bağladıklarını hatırlatan Bakan Koca, 1 ay gecikmeyle verilen ek ödemeleri de maaş bordrosuna ekleyeceklerini belirterek doktorların bu ödeneklerini aslında daha öncesinden alabileceklerini ifade etti. Bu sürecin de 15 Ağustos tarihinde hayata geçirileceğini belirten Bakan Koca, söz konusu ek ödemelerin hastanenin gelirlerinden olmayacağını merkezi bütçeden sağlanacağını söyledi. Hastanenin kâr zarar durumunun doktorların ek ödemesini kesinlikle etkilemeyeceğini vurgulayan Koca, tüm ödeneklerin merkezi hesaptan yapılacağını kaydetti. Tüm sağlık çalışanlarına bir taban ödemesi çalışması olduğundan bahseden Bakan Fahrettin Koca, bu tabanın sabit tutulacağını ve her yıl enflasyona bağlı olarak artacağını belirterek, taban ödemesinin erimesine izin vermeyeceklerini söyledi.Maaş ödemelerinin düzenlenmesi dışında hastanenin bir performans değerinin olacağını aktaran Bakan Koca, randevu süresi ve hasta memnuniyeti gibi kriterlerin hastanenin performans puanını etkileyecekini ve sistemi iyi işleten hastanenin de bu kapsamda puan kazanacağını söyledi. Bakan Koca, 'Bu puanlar tüm çalışanları etkileyecek.' ifadelerini kullanırken hastanelerin ekonomik performanslarına bağlı olarak gerçekleştirilen hesaplamalarda doktorlara karşı büyük bir adaletsizlik olduğunu ve bu adaletsizliklerin de kesinlikle düzeltileceği inancında olduğunu dile getirdi. Normal doğuma yönelik teşvik çerçevesinde de yeni atılımlar yapılacağını dile getiren Bakan Koca, sezaryen dışı doğumun teşvikini sağlayarak 'Robson skorlaması' kriteri getireceklerini ve bu kapsamda da normal doğum sayılarını eskiye göre yükseltmek istediklerini aktardı.