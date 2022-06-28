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SAĞLIK
28 Haziran 2022 - 20:56

Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vaka sayılarında son haftalarda artış görülürken ,vaka sayılarındaki artışa oranla hastaneye yatışlarda ciddi bir düşüş olduğu aktarıldı.

SAĞLIK
28 Haziran 2022 - 20:56
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Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Çok farkı konularda aıklamalar yapan Koca herkesin merak ettiği maskelerin tekrar geri gelirmi sorularına cevap verdi. Açıklamasında son haftalarda vaka sayılarında bir artış olduğu ancak vakaların insarda grip gibi belirtiler verdiği ancak yaşı ileri olan ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde hala ciddi bir tehlike olduğunu söyledi. 


Özellikle risk grubunda olan kişilein tedbiri elden bırakmamalarını  toplu alanlarda mesafelerini korumaları gerektiğini aktardı.Covid-19 hastalığının artık  grip gibi değerlendirildiğinin  ekldi. 
Bakan Koca vakalarda son haftalarda bir artış olduğunu ancak hastaneye yatış oranlarında ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu belirtti.
“Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı”
Önceki haftalarda hekimler ile gerçekleştirdiği toplantıya değinen Bakan Koca tüm ülkelerde artık doktorluk mesleğinin icra edilmesinin zorlaştığını anlataırken,yeni çıkarılan Malpraktis yasasına değindi. Malpraktis davasından doğan tazminatı devletin üstlendiğini ve böylece ne hastaların nede hekimlerin mağdur olduğunu ekledi. Doktorlar ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldığının altını çizdi.



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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