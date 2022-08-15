AK Parti kurmaylarının aylardır üzerinde çalıştığı sağlıkçılara yönelik çalışmada sona gelinirken Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Beyaz Reform' başlıklı yeni düzenlemelerin detayları paylaşılıyor. Bu paylaşım ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli doktorları çok yakından ilgilendiren bir haberi paylaşan Bakan Fahrettin Koca, sözleşmeli olarak çalışan doktorların daha yüksek özlük hakları alabileceklerini söyledi.
SAĞLIK
15 Ağustos 2022 - 00:03
Bakan Koca'dan sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakkı müjdesi!
Meclisten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanan 'Beyaz Reform' detayları hakkında bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakları müjdesi verdi.
SAĞLIK
15 Ağustos 2022 - 00:03