SAĞLIK
15 Ağustos 2022 - 00:03

Bakan Koca'dan sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakkı müjdesi!

Meclisten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanan 'Beyaz Reform' detayları hakkında bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakları müjdesi verdi.

SAĞLIK
15 Ağustos 2022 - 00:03
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Bakan Koca'dan sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakkı müjdesi!


AK Parti kurmaylarının aylardır üzerinde çalıştığı sağlıkçılara yönelik çalışmada sona gelinirken Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Beyaz Reform' başlıklı yeni düzenlemelerin detayları paylaşılıyor. Bu paylaşım ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli doktorları çok yakından ilgilendiren bir haberi paylaşan Bakan Fahrettin Koca, sözleşmeli olarak çalışan doktorların daha yüksek özlük hakları alabileceklerini söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Sözleşmeli doktor alımları yaygınlaştırılacak"

Beyaz Reform kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan tüm doktorların özlük haklarında yeni iyileştirmeler yapıldığından bahsederek, bundan sonraki süreçte sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak derken aynı zamanda sözleşmeli doktor durumunun daha da yaygınlaştırılacağını aktardı.

Geçtiğimiz gün 'Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği' hakkında bilgiler paylaşan Bakan Fahrettin Koca, söz konusu yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esasına dayalı yeni bir modele geçildiğini duyurmuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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