SAĞLIK
31 Ağustos 2022 - 16:26

Bakan Koca duyurdu! 18 yaş üstüne aşılama başlıyor

18 yaş üstüne aşılama geleceğini duyuran Fahrettin Koca açıklamasını Edirne'de yaptı. Peki yaptığı açıklama da hangi cümlelere yer verdi? İşte detaylar...

SAĞLIK
31 Ağustos 2022 - 16:26
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Bakan Koca duyurdu! 18 yaş üstüne aşılama başlıyor


Edirne'de açıklama da bulunan Fahrettin Koca; "Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Edirne'de yapmış olduğu açıklamada koronavirüs tedbirlerinden de bahsetti. 18 yaş üstüne aşılama yapılacağını duyurdu.

Haziran ayını işaret etti



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” cümlelerini kullandı.

SPUTNİK V aşısı gelecek, ilk sevkiyat bu ay

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca SPUTNİK  V aşısı ile ilgili de konuştu. Sözlerin de;“Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Ve uygulamasını diğer aşılarda olduğu gibi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Yerli aşı açıklaması

Edirne'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşıyı da gündeme getirdi. “Faz 2 ile ilgili gönüllülere yaptığımız çalışmalar tamamlandı. Şu an değerlendirmeleri yapılıyor. "Faz 3 aşı çalışmaları da 1-2 hafta içerisinde başlayacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bugün Edirne'de Trakya Bölgesi’ndeki illerimizin durumu ile ilgili tedbirleri ve uygulamaları yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Toplantımıza valimiz, belediye başkanımız, rektörümüz, il sağlık yöneticilerimiz, milletvekili ve siyasi parti il başkanlarımız katıldılar. Salgın yönetiminde Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönü ile ele aldık” dedi.

Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı

Bakan Koca, “Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş başlamıştı. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile birlikte vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz” cümlelerine yer verdi.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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