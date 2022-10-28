Bakan Koca duyurdu: Aylık ödemeler net asgari ücret seviyesine çıkarıldı!







AYLIK ÖDEMELER NET ASGARİ ÜCRET İLE EŞİT YAPILDI











MESAİ SONRASI HASTA KABUL BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'Beyaz Reform' kapsamında intörn doktorlarla diş hekimliğinin beşinci sınıfnda okuyan öğrenciler için aylık ödeme tutarlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu.Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında İntörn doktorlar ile diş hekimliği 5. sınıf öğrencileri için ödenecek olan ücret bedelinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasına karar verildi. Müjdeli haberi Bakan Koca, resmi twitter hesabından bir paylaşımla duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında intörn doktorlar ile diş hekimliği 5. sınıf öğrencileri için verilen aylık ödemelerinin net asgari ücret ile aynı düzeye çıkarılmasını öngören torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanarak kabul edildiğini söyledi.Bakan Fahrettin Koca, bir süre önce düzenlemesi tamamlanan beyaz reform yönetmeliği çerçevesinde doktorların talebi üzerine mesai dışı hasta kabullerinin başladığını söyledi. Koca, sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" paylaşımı yaptı. Doktorların hastalara yeterli bakım verip daha sağlıklı tıbbi kararlar alabilmesi için kısa sürede çok sayıda hastayı görmek zorunda kalmayı sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Mesai saatleri dışında talep üzerine, teşviklerle hasta sayısını artırarak hasta kabulüne başladık." dedi.