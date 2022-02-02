Bakan Koca duyurdu: Korona için antiviral ilaç tedavisi başlıyor!

Kovid-19 tedavisine yönelik geliştirilen molnupiravir etken maddeli antiviral ilaç kullanılmaya başlanacak. Konuyla ilgili duyuru ise Sağlık Bakanı fahrettin koca tarafından bildirildi.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açılamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, antiviral ilaç kullanımına önümüzdeki hafta başlanacağını söyleyerek, ilacın öncelikli grupta yer alan 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar için temin edileceğini duyurdu. Bakan Koca açıklamasının devamında Kovid-19 tedavisinde kullanılacak olan molnupiravir etkili antiviral ilacın kullanımına da önümüzdeki hafta içerisinde başlanacağını kaydetti.
TURKOVAC AŞISIN YENİ SERİLERİNDE SEVKIYAT BAŞLATILDI
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın yeni serileriyle ilgili başlatılan sevkiyatlarının şehir hastanelerine doğru yönlendirildiği bilgisini paylaşan Bakan Fahrettin Koca, aşının bugüne kadar rapor edilen herhangi bir yan etkisinin olmadığını ve yerli aşının etkili ve güvenli olduğu da bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açılamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, antiviral ilaç kullanımına önümüzdeki hafta başlanacağını söyleyerek, ilacın öncelikli grupta yer alan 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar için temin edileceğini duyurdu. Bakan Koca açıklamasının devamında Kovid-19 tedavisinde kullanılacak olan molnupiravir etkili antiviral ilacın kullanımına da önümüzdeki hafta içerisinde başlanacağını kaydetti.
TURKOVAC AŞISIN YENİ SERİLERİNDE SEVKIYAT BAŞLATILDI
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın yeni serileriyle ilgili başlatılan sevkiyatlarının şehir hastanelerine doğru yönlendirildiği bilgisini paylaşan Bakan Fahrettin Koca, aşının bugüne kadar rapor edilen herhangi bir yan etkisinin olmadığını ve yerli aşının etkili ve güvenli olduğu da bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.