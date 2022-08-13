SAĞLIK
13 Ağustos 2022 - 23:45

Bakan Koca duyurdu: Polikliniklerin yükü sekreterlerle hafifleyecek!

Polikliniklerde görev yapan doktorların, yüklerini hafifletmek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Söz konusu çalışmayla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıl sonuna kadar her poliklinik için bir sekreter ataması yapılacağını duyurdu.

SAĞLIK
13 Ağustos 2022 - 23:45
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Bakan Koca duyurdu: Polikliniklerin yükü sekreterlerle hafifleyecek!


Sağlık çalışanlarının bir süredir merakla beklediği 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Mecliste kabul edildikten sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "beyaz reform" olarak nitelendirdiği yeni yönetmelik hakkında bilgiler verirken "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." diyerek sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni bir reformun gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha önceki yönetmelikte yer alan 'Performansa göre Ek Ödeme' sisteminin tamamen yürürlükten kaldırıldığını belirten Bakan Koca, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini açıkladı. Bundan sonraki süreçte sabit ödeme ve taban ödemelerde mahsuplaşma olmayacağını ifade eden Bakan Koca, hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemelerinin de yapılacağını bildirdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Her polikliniğe bir sekreter"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yönetmelik kapsamındaki hedefleri arasında doktorların yükünü hafifletmek olduğunu söyledi ve yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter atamasının yapılacağını aktardı.

Bu kararın ise tamamen poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının ek olarak sekreterlik yapmalarına son vermek olduğunu vurgulayan Bakan Koca,bu sayede doktorun işine daha iyi odaklanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Her polikliniğe bir sekreter

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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