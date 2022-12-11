Bakan Koca ilk kez duyurdu: 85 yaş üzeri hastalar tek bir hekime emanet olacak!













"85 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA TEK HEKİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Koca, 85 yaş üstü hastalar için tek hekim uygulamasına geçileceğini söyledi. İlaç temini sorunuyla ilgili olarak konuşan Bakan Koca, "Çözümümüz var. Hastaları ilaçsız bırakmıyoruz. İlaç arayanlar ilaç buluyor." dedi. TBMM bütçe görüşmelerinde önemli bilgiler paylaşan Bakan Fahrettin Koca, piyasada eksik olarak görülen ilaçların olduğunu inkar etmediklerini fakat gerek ilaç gerekse etken madde tedarikleri ile ilgili küresel alanda bir arz sorununun olduğunu belirterek bununla ilgili kur farkı kaynaklı fiyatlama problemlerinin yaşandığını söyledi. Yeni Hıfzıssıhhanın, aşılama programı kapsamındaki aşıların yüzde 86'sını kendi bünyesinde üreteceği müjdesini veren Bakan Koca, ayrıca suçiçeği, hepatit ve kuduz aşılarının teknolojik transferlerinde üretimine yönelik üç yeni fabrika projesi ihale aşamasında olduğunu kaydetti.85 yaş üstü her bir vatandaş için tek hekim uygulamasına geçeceklerini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, "Yeni düzenlemeler, tıbbi bakım sırasında yetişkinlerin tek bir hekim tarafından yakından takip edilmesini ve denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu hepimizin sorumluluğudur. Bu yaşa sağlıklı bir şekilde gelebilirsek, hepimiz böyle bir muameleyi hak ediyoruz. bunu hazırladık. Yakında duyuracağız." diye konuştu. SAçıklanan 85 bin sağlık çalışanından 42 bin 500'ü atamalarının gerçekleşeceğini duyuran Bakan Koca, diğer yarısının da ilk atamaların hemen arkasından yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, konuşması şu sözlerle sürdürdü: "Bu çalışanların 32.000'i polikliniklerde çalışan tıbbi sekreterlerden oluşmaktadır. Doktorların üzerindeki yükü azaltmak ve verimliliği artırmak istiyoruz. Ayrıca yıl başından itibaren doktor bulmanın zor olduğu yerlerde 27.000 panel hekim ile sözleşme yapacağız."