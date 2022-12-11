Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Koca, 85 yaş üstü hastalar için tek hekim uygulamasına geçileceğini söyledi. İlaç temini sorunuyla ilgili olarak konuşan Bakan Koca, "Çözümümüz var. Hastaları ilaçsız bırakmıyoruz. İlaç arayanlar ilaç buluyor." dedi. TBMM bütçe görüşmelerinde önemli bilgiler paylaşan Bakan Fahrettin Koca, piyasada eksik olarak görülen ilaçların olduğunu inkar etmediklerini fakat gerek ilaç gerekse etken madde tedarikleri ile ilgili küresel alanda bir arz sorununun olduğunu belirterek bununla ilgili kur farkı kaynaklı fiyatlama problemlerinin yaşandığını söyledi. Yeni Hıfzıssıhhanın, aşılama programı kapsamındaki aşıların yüzde 86'sını kendi bünyesinde üreteceği müjdesini veren Bakan Koca, ayrıca suçiçeği, hepatit ve kuduz aşılarının teknolojik transferlerinde üretimine yönelik üç yeni fabrika projesi ihale aşamasında olduğunu kaydetti.
SAĞLIK
11 Aralık 2022 - 19:54
Bakan Koca ilk kez duyurdu: 85 yaş üzeri hastalar tek bir hekime emanet olacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'nin bütçe toplantısında 85 yaş üstü hastalar için tek doktor uygulamasına geçileceğini söyledi.
SAĞLIK
11 Aralık 2022 - 19:54
EDİTÖR