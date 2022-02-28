GÜNDEM
28 Şubat 2022 - 11:18

Bakan Koca İllere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden illere göre haftalık vaka sayısını ve vaka sayısı en çok artan 10 ilimizi açıkladı.

GÜNDEM
28 Şubat 2022 - 11:18
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Bakan Koca İllere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden her hafta haftalık vaka sayılarını ve illere göre vakaların dağılışlarını paylaşıyor.Bakan Koca 12-18 Şubat haftası vaka sayıları tablosunu bugün yayınladı.Paylaşımında  "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.




Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz



Bakan Koca, "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin" ifadelerini kullandı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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