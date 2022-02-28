Bakan Koca İllere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı













Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden her hafta haftalık vaka sayılarını ve illere göre vakaların dağılışlarını paylaşıyor.Bakan Koca 12-18 Şubat haftası vaka sayıları tablosunu bugün yayınladı.Paylaşımında "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.Bakan Koca, "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin" ifadelerini kullandı.