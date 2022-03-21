Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!













Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık olarak paylaşılan illere göre Koronavirüs vaka haritasını duyurdu.Açıklanan vaka yoğunluk haritasına göre 5 - 11 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişide en çok vaka görülen kent 709 ile Eskişehir oldu. Öte yandan koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 340,61, Ankara'da 542,56, İzmir'de 324,82 oldu.Öte yandan vakalar bir önceki haftaya (26 Şubat-4 Mart) göre tüm illerde azaldı. Ülke genelinde vaka sayısının en fazla azaldığı 5 il Amasya, Kırşehir, Samsun, Ankara ve Isparta olarak kayıtlara geçti.