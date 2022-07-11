Son dönemlerde artış gösteren korona virüs vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşlara hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Bakan Koca'nın bu çağrısı sonrası vatandaşlar hastanelere akın ederken hastane kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Hatırlatma dozu ile ilgili randevularının açıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi binlerce kişiyi ağırladı. Randevular 1 günde dolarken randevu almadan gelen çok sayıda vatandaş, hastane önünde saatlerce bekledi.
SAĞLIK
11 Temmuz 2022 - 23:26
Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı! Hastaneler doldu taştı
Koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artışın hemen sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve vatandaşların hatırlatma dozu aşıları mutlak yaptırmalarını istedi. Bakan Koca'nın çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar peş peşe randevu oluştururken hastaneler deyim yerindeyse dolup taştı.
SAĞLIK
11 Temmuz 2022 - 23:26