Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı! Hastaneler doldu taştı













Türkiye genelinde vaka sayısı 1 hafta içinde 30 binden fazla arttı

Son dönemlerde artış gösteren korona virüs vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşlara hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Bakan Koca'nın bu çağrısı sonrası vatandaşlar hastanelere akın ederken hastane kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Hatırlatma dozu ile ilgili randevularının açıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi binlerce kişiyi ağırladı. Randevular 1 günde dolarken randevu almadan gelen çok sayıda vatandaş, hastane önünde saatlerce bekledi.Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilgilendirme Platformu'ndan paylaştığı verilere göre, bir önceki hafta 26 bin 635 pozitif vaka tespit edilirken 27 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında toplamda 57 bin 113 pozitif vakanın tespitinin yapıldığı bildirildi. 20-26 Haziran tarihleri arasında koronavirüs yüzünden 17 kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin üzerine geçtiğimiz hafta vefat sayısının 25' çıktığı aktarıldı.