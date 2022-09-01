SAĞLIK
01 Eylül 2022 - 00:56

Bakan Koca'nın PCR test sonuçları pozitif çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını duyurdu.

SAĞLIK
01 Eylül 2022 - 00:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Koca'nın PCR test sonuçları pozitif çıktı!


Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede hatırlatma dozu uygulama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı.

5 gün önce PCR testi yaptırdığını ve test sonuçlarının da pozitif olarak çıktığını açıklayan Bakan Koca, çalışmaların online toplantılar ile devam ettiğini bildirdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum"

Resmi Twitter hesabı üzerinden akşam saatlerinde bir paylışm yapan ve paylaşımında 5 gün önce yaptırmış olduğu koronavirüs test sonucu hakkında bilgi veren Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele kadar çok önemli olarak gördüğü 'Sağlıkta Beyaz Reform' çalışmalarını da online olarak gerçekleştirdiği ifadelerini kullanarak "Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
2022 SGK hasta bezi yardım başvurusu nereden yapılır? 2022 Hasta bezi yardımı başvuru formu? 2022 Hasta bezi başvurusu
2022 SGK hasta bezi yardım başvurusu nereden yapılır? 2022 Hasta bezi yardımı başvuru formu? 2022 Hasta bezi başvurusu
Uzmanından ebeveynlere uyarı: 'Çocukların mutlu olabilmesi için onlarla vakit geçirin'
Uzmanından ebeveynlere uyarı: 'Çocukların mutlu olabilmesi için onlarla vakit geçirin'
Hacamat nedir? Hacamatın faydaları neler? Hacamat ne işe yarar? Hacamatın faydaları
Hacamat nedir? Hacamatın faydaları neler? Hacamat ne işe yarar? Hacamatın faydaları
Düzenli sarımsak yemenin faydaları neler? Sarımsak nelere iyi gelir? Sarımsağın insan vücuduna etkileri
Düzenli sarımsak yemenin faydaları neler? Sarımsak nelere iyi gelir? Sarımsağın insan vücuduna etkileri
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Ergönül Açıklaması
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Ergönül Açıklaması
Bakan Koca duyurdu! 18 yaş üstüne aşılama başlıyor
Bakan Koca duyurdu! 18 yaş üstüne aşılama başlıyor
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...