Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede hatırlatma dozu uygulama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı. 5 gün önce PCR testi yaptırdığını ve test sonuçlarının da pozitif olarak çıktığını açıklayan Bakan Koca, çalışmaların online toplantılar ile devam ettiğini bildirdi.
SAĞLIK
01 Eylül 2022 - 00:56
Bakan Koca'nın PCR test sonuçları pozitif çıktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını duyurdu.
SAĞLIK
01 Eylül 2022 - 00:56
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