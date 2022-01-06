Bakan Koca Omicron'a karşı uyardı: Kalabalıklardan kaçınalım!













Türkiye genelinde son günlerde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle uzman isimler sürekli uyarılarını yenilerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından Omicron hakkında yapılması gereken en önemli tedbiri açıkladı.Vakaların giderek arttığını ve yapılması mecburi olmayan ziyaret ve görüşmelerin yapılmaması konusunda herkesin dikkatli olması gerektiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, 'kalabalık ortamlardan kaçınalım.' diyerek önemli bir uyarıda bulundu.Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca, herkesin sakin ve tedbirli davranmasını isteyerek, bizlerin gösterdiği hareketliliğin azalmasıyla virüsün hızlı yayılma özelliğinin önünün kesilebileceğini aktardı.