Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam etmekte. Hayırlı olsun” diyerek konuşmasını belirtti.
SİYASET
03 Eylül 2022 - 07:33
Bakan Koca, 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı” dedi.
SİYASET
03 Eylül 2022 - 07:33
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