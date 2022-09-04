Kredi
04 Eylül 2022 - 17:53

Bakan kredi müjdesini verdi! Düşük faizle 15 Milyon TL kredi sunulacak

Av yasaklarının son bulmasıyla beraber balıkçılar müjdeli haberi aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderinin finansmanı için 15 milyon Türk Lirasına kadar faiz indirimli kredi haklarının olacağını duyurdu. Balıkçılık destek kredisi alma şartları nelerdir? Balıkçıların kullanabileceği kredi tutarı ne kadar? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kredi
04 Eylül 2022 - 17:53
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Bakan kredi müjdesini verdi! Düşük faizle 15 Milyon TL kredi sunulacak
Av yasaklarının son bulmasıyla beraber balıkçılar müjdeli haberi aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderinin finansmanı için 15 milyon Türk Lirasına kadar faiz indirimli kredi haklarının olacağını duyurdu. Balıkçılık destek kredisi alma şartları nelerdir? Balıkçıların kullanabileceği kredi tutarı ne kadar? İşte detaylar...

Balıkçılık Destek Kredisi Tutarı

Bakanlık tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklamada, "Türkiye karasuları içerisinde, bakanlığımız tarafından onaylanmış ruhsata tabi olarak balık avcılığı yapan balıkçılarımız Ziraat Bankası aracılığıyla 'Balıkçılık Destek Kredisi'nden yararlanabilecekler. Diğer taraftan, daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılarımız, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar, yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli tarım kredisi de kullanabilecek. Daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmış olan üreticilerin ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave olarak bu krediden yararlanmaları da mümkündür" ifadeleri yer aldı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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