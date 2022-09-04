Av yasaklarının son bulmasıyla beraber balıkçılar müjdeli haberi aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderinin finansmanı için 15 milyon Türk Lirasına kadar faiz indirimli kredi haklarının olacağını duyurdu. Balıkçılık destek kredisi alma şartları nelerdir? Balıkçıların kullanabileceği kredi tutarı ne kadar? İşte detaylar...
Kredi
04 Eylül 2022 - 17:53
Bakan kredi müjdesini verdi! Düşük faizle 15 Milyon TL kredi sunulacak
Av yasaklarının son bulmasıyla beraber balıkçılar müjdeli haberi aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderinin finansmanı için 15 milyon Türk Lirasına kadar faiz indirimli kredi haklarının olacağını duyurdu. Balıkçılık destek kredisi alma şartları nelerdir? Balıkçıların kullanabileceği kredi tutarı ne kadar? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Kredi
04 Eylül 2022 - 17:53
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