Bakan Kurum: '6’lı masa sürekli milletimizi tehdit ediyor'

Bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni için Aksaray'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel bir tesiste basın toplantısı düzenledi. Aksaray protokolünün de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Kurum, 6'lı masayı değerlendirerek, “Aslında 6 tane birbirinin farklı söylemi içerisinde hareket eden bir masayı görüyoruz. Aslında 6'lı masa toplanıyorlar ve toplandıklarında da kulaktan kulağa konuşuyorlar. Ve baştaki söyleyen Ahmet dediğinde sonundaki Mehmet olarak anlıyor. Çünkü kulaktan kulağa sessiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Ve bu çerçevede de aslında ne bir söylemleri var, ne adayları belli, ne millete vaatleri belli. Maalesef bu anlayışla bu 6'lı masa her hafta toplanıyorlar, kahvaltı yapıyorlar, efendim öğleden sonra çay toplantıları yapıyorlar ve toplantılar sonrasında da bir A4 kağıdına yazıları doldurmak suretiyle bildiri yayımlıyorlar. Ama milletimizin yararına, milletimizin geleceği adına hiçbir vaatte bulunamıyorlar ve bulunmak gibi aslında bir dertleri de yok. Tabii burada davul birinin elinde, tokmak birinin elinde maalesef. Ve bu anlayışla çalışmaya çalışıyorlar diyelim. Tabii onlar sürekli bir tehdit diliyle konuşuyorlar. İşte vatandaşımızı, milletimizi tehdit ediyorlar, yüklenicileri tehdit ediyorlar, bürokratlarımızı tehdit ediyorlar. Onlar tehdit ede dursunlar, biz aziz milletimizle işte Aksaray'da olduğu gibi yüz yüze, gönül gönle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz ve inşallah 2023 yılında da Somuncu Baba'nın memleketinde, Aksaray'ımızda Hasandağı'nın cesaretini inşallah tüm Türkiye'ye göstereceğiz ve Cumhur İttifakımızı burada rekor bir oyla desteklemek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, yeni yüzyılın inşallah Başkanı yapacağız ve bu hizmetleri aziz milletimize götürmeye devam edeceğiz diyorum” dedi.Aksaray için önemli açılışlar gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum, “Toplam yatırım değeri 500 milyon lira olan 24 eseri vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Eserlerimiz; Eskil'de, Gülağaç'ta, Ihlara'da, Akören'de, Sağlık'ta, Demirci'de, Sarıyahşi'de, Bağlıkaya'da, Helvadere'de, Ortaköy'de, Gülpınar'da sadece merkezde değil, tüm ilçelerinde olacak. 24 eserimizin içinde sosyal konutlarımız, millet bahçelerimiz, belediyelerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek altyapı ve üst yapı çalışmalarımız bulunuyor. Tuz Gölümüz var. Tuz Gölümüzde, Kapadokya bölgesine ait birçok yatırımlarımızı valiliğimiz, belediyemiz ve milletvekillerimizle birlikte kararlılıkla yürütüyoruz. Tuz Gölü'nü de burada bir cazibe merkezi haline getirecek, gerek karşılama merkezlerimizle gerek bisiklet ve yürüyüş yollarıyla bu alanı da en etkili şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki tabiata sahip çıkıyoruz. Burada biliyorsunuz flamingolarımız var. Flamingolarımızı bu sene el birliğiyle koruduk, büyüttük ve artık göç yollarına hazır hale getirdik. Hem doğal alanlarımızı aynı zamanda da tarihi alanlarımızı korumaya gayret gösteriyoruz. İnşallah tüm bu yatırımlarımız. Aksarayımıza, bölgemize, vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz işlere, eserlere yenilerini eklemenin gayreti içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de ortaya koymuş olduğumuz millet bahçeleri projemiz var. Şuan da 455 tane millet bahçemiz oldu. 455 millet bahçemizin 137'sini hizmete sunduk. TOKİ Başkanlığımızla, bakanlığımızla, İller Bankamızla millet bahçelerimizin sayısını arttırıyoruz. Bu çerçevede de an itibariyle Aksaray'ımıza da önemli yatırımları yapıyoruz. Toplam yatırım değeri 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun fiilen inşası devam ediyor. Emin olun 81 ilimize hizmetimiz var. Artık ilçelerimizde de hemen her ilçemizde bir sosyal konut projemizi, bir kentsel dönüşüm projemizi görebilirsiniz. Bu çerçevede de Aksaray'da oldukça önemli adımlar attık. Vekillerimiz, teşkilatımızla birlikte istişareler yapıyoruz ve bu istişareler çerçevesinde milletimizin sorunlarını bir bir çözmeye gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar Aksaray merkezde Akçakent köyü ve Hürriyet mahallesinde bulunan yaklaşık 260 metrekarelik metruk yapılar vardı. Hızlıca burada vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutları yapmak suretiyle taşıdık. Bu alandaki metruk yapıların yıkımını yapmak suretiyle de bu bölgeyi şehrimize kazandırmış olduk. Yine çok önemsediğimiz, valimizin hemen karşısında merkez Hamidiye Mahallemiz var. Burada Aksaray'ın bölgenin cazibe merkezi haline getirilecek çalışmalar yapıyoruz. Bunun örneğini Türkiye'nin değişik illinde yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Bursa'da Ulu Cami etrafında yapıyoruz.. Ulu Cami'nin etrafını boşalttık ve oradaki tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.Eylül'de açıklayacakları proje çerçevesinde Aksaray'a da yeni sanayi sitesini kazandıracaklarını altını çizen Bakan Kurum, “Hem bölgeye ek olarak şehrimize hizmet etmiş bir proje olacak olacaktır. Hamdolsun bugün ülkemizde, Türkiyemizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var, iktidar var ve bu çerçevede bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var. Bu oldukça önemli bir irade. Bunun örneğini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Gidin, bütün ülkeleri inceleyin. 20 yılda geleceksiniz, vatandaşınıza, asgari ücret alana, alt gelir grubuna sosyal konut üreteceksiniz. Bu sosyal konutların içinde; 25 bin tane sosyal donatı olacak, okullarını, camilerini, spor salonlarını, stadyumlarını yapacaksınız. Ve Bir tarafta da o medeniyetinin tarih ettiği şehirleşmeye örneğini illerimizde uygulayacaksınız. Hamdolsun biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda birçok önemli projeye imza attık. Ve şehrimize, vatandaşımıza, aziz milletimize bu projeleri kazandırdık. Tabii _#17# da milletin namına pek bir hayırlı işe imza atmayanlar var. Sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan bir muhalefet var. Ama biz bakıyoruz ki bu anlayış hiçbir yere bugüne kadar gitmedi. Allah'ın izniyle daha sonra da gitmeyecektir. Bir taraftan bu anlayış varken diğer tarafta da her afette milletin yardımına koşan bir irade var. Ve o irade işte bugün nasıl Aksaray'da ise milletin yanındaysa o günde afette, afet alanlarında vatandaşımızın, milletimizin acılarına ortak olmak ve o acıları dindirmek için sahada bir fiil çalışma üzere var. Ve hamdolsun bu çerçeve de Elazığ, Malatya'da oldukça önemli bir iş yaptık. 37 bağımsız bölümü 2 şehrimize 2 yıllık süreçte kazandırdık. Ve tarihinde görülmemiş bir dönüşümü yapmış olduk. Yine İzmirimizde bugün 9 Eylül İzmirimizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Ve yine bu çerçeve de İzmir'de bir deprem yaşamıştık. Güzel İzmirimize şehrin merkezinde Bayraklı'da tam 5 bin 500 konut kazandırdık. Ve yerinde yaptık. Şehre değer katacak, şehre kimlik katacak bir projeyi tamamladık. Seller oldu, yangınlar oldu yine biz Antalyamızda, Muğlamızdaydık. Yine bu ekip Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm ilçelere ulaştık. Hiçbir zaman milletimizi biz bu manada yalnız bırakmadık" diye konuştu.Bakan Kurum konuşmasının devamında, "Allah'ın izniyle inşallah bu canlar bu bedenlerde olduğu sürece de bu anlayışla çalışmaya hep beraber devam edeceğiz. Çünkü bu milletin başında gerçekten milletimize sevdalı, sessiz yığınların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Evet, an itibariyle tabii Aksaray'ımızda bir yanda da sosyal konut üretimimiz devam etmektedir. Sahada 632 sosyal konutumuz, ticaret merkezlerimiz, camilerimiz var. Yine 50 bin ve 100 bin sosyal konut çerçevede 1626 tane sosyal konutumuzu üretiyoruz. İnşallah bu yeni sanayi sitelerini de eklemek suretiyle bir yanda sanayisiyle büyüyen diğer yandan da altyapısıyla güçlenen bir Aksaray'ı hayal ediyoruz. Bu Aksaray, bölgede cazibe merkezi olacak bir şehrimiz olacaktır. Yine bu çerçevede yapmış olduğumuz şehrimizi güzelleştirmek adına tam 1 milyon metrekare büyüklüğünde 8 tane millet bahçesi projemiz var. Ve gerek Aksaray belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimizle birlikte bu projelerimizi yapıyoruz. Merkezde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Selçuklu Parkı ve Fatih Millet Bahçesini aziz milletimizin hizmetine sunduk. Ve bugün de Eskil ve Ortaköy millet bahçelerini yine aziz hemşerilerimizin hizmetine sunmak suretiyle açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezdeki Kalanlar millet bahçemizin de yapımında son aşamaya geldik. İnşallah en yakın zamanda bu bahçemizi de açacağız. Yeşilova ve Sultanhanı millet bahçelerimizde de artık projeler tamamlandı. İnşallah belediyelerimizle birlikte bu projeleri de en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Tabii bir yanda üst yapı yaparken bir yanda da İller Bankamızla, belediyelerimizle birlikte alt yapı projeleri yapıyoruz ve bu çerçevede bugüne kadar 1.6 milyar lira değerinde birçok eserimizin açılışını yaptık ve Taptuk Emre Türbesi ve camiinin de yapımına yine belediyelerimizle birlikte devam ediyoruz. Toplam yatırım değeri 284 milyon lira olan yine 15 projemiz de sahada devam bir fiil etmektedir. Tabii biz bu çerçevede yatırımlarımız yapmaya devam edeceğiz. Ve kararlıyız; Aksarayımızı inşallah bu bölgenin cazibe haline getirecek istihdamıyla, üretimiyle gençlerine, çocuklarına, geleceğine umutla bakacağı bir şehri hep beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.