GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 11:50

Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor

Bakan Murat Kurum, Bakanlık bünyesinde ve belediyelerde 3 bin 297 genç personel alımı yapacaklarını açıkladı.

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 11:50
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Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor


Türkiye’de birçok genç mezun olduktan sonra uzun bir süre işsizlik ile mücadele ediyor. Devlet kurumları ise işsizliği en aza indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına hem KPSS puanı ile hem de KPSS’siz alım yapıyor. Bu noktada yeni yıl öncesi Bakanlıklardan gelen açıklamalar önem arz ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda binlerce genç için istihdam müjdesi verdi. İstihdam seferberliği başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, toplam 3 bin 297 personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Bakan Kurum genç istihdam projesini duyurdu



Bakan Kurum, gençlere yönelik işe alım seferberliği başlattıklarını belirterek, 2021 yılında hem Bakanlık hem de belediyelerin şartnamelerinde yapılan değişikliklerle istihdam seferberliğinin başlatıldığını ifade etti.

2021 yılından bu yana proje kapsamında 25 bin gencin göreve başladığını vurgulayarak, 2023 yılında 50 bine yakın genci daha istihdam etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Binlerce genç için müjdeli haberi veren Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına çeşitli branşlardan toplam 3 bin 297 personel alımı yapacaklarını açıkladı.

Buna göre 2022 yılı sonu ve 2023 yılı başında Bakanlığa 3 bin 297 genç istihdam edilecek. Personel alımına ilişkin başvuru şartları ve detaylar ilgili çalışma tamamlandıktan sonra açıklanacak.

TOKİ projeleriyle ilgili son gelişmeleri anlattı

Bakan Kurum, son dönemde gündemde olan TOKİ konutlarının ödeme ve taksitlerine ilişkin soruları da yanıtladı. TOKİ projelerinde aylık taksitlerin 6 ayda bir olmak üzere önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranları esas alınarak güncellendiğini hatırlattı.

Fakat Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve vatandaşların ekonomik şartlarını göz önüne alarak, artışların vatandaşların bütçesine uygun, memur maaş artışından daha düşük olarak uygulandığını açıkladı. 2021 yılında memur maaş artış oranının yüzde 80’inin üzerinde olmasına karşın, TOKİ taksitlerinde sadece yüzde 25 artış oranı uyguladıklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, şu an devam eden İlk Evim İlk İş Yerim projesine de değinerek, proje kapsamında inşa edilecek konutların kura çekimlerinin tamamlanması ardından vatandaşlara anahtar teslim yapacaklarını da ifade etti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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