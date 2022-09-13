GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 11:01

Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek” dedi.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 11:01
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Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, resmi twitter hesabından bugün açıklanacak sosyal konut projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek, sanayide çarkları hızlandıracak, üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım. Heyecanla 14.00'ü bekliyoruz” diye konuştu.

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