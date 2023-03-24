Bakan Kurum bombayı patlattı! Yatırılan o paralar geri verilecek: Paranızı almak için hemen bunu yapın







TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ÜCRETLERİ







TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ev hayali kuran ve başvuru ücreti yatıran vatandaşlar kura çekilişleri sonrasında başvuru ücretlerinin ne olacağını araştırmaya başladı. Peki başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri 79 şehirde tamamlandı. Ev hayali kurarak başvuru yapan ancak kuradan olumlu sonuç alamayan vatandaşların başvuru ücretleri iade edilecek. Kura çekilişleri sonrasında hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları 500 TL başvuru ücretlerinin ne zaman iade olacağını araştırmaya başladı.Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ 250 bin konut inşası yapıldı. Kura çekilişleri tamamlanan 79 il çerçevesinde başvuru ücreti olan 500 TL'yi yatıran ancak kura sonrasında hak sahibi olamayan vatandaşların ücret iadeleri Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Başvuru sahiplerinin ücretleri kimlik numaralarına göre yapılacak.