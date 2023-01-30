Bakan Kurum'dan araştırmacı gençlere burs paketi müjdesi geldi!













BAKANLIKTAN PROJESİ OLAN GENÇLERE BURS PAKETİ DESTEĞİ MÜJDESİ GELDİ!

İKLİM KANUNU MECLİSTEN GEÇECEK!

TASARIDA NELER YER ALACAK?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gençlere yönelik yeni burs programı düzenlendiği duyurusu yapıldı. Her türlü yenilik fikrine açık bu proje kapsamında araştırmacı ve yenilikçi gençler burs paketi ile desteklenecek. İklim değişikliği için mücadele eden ülkelerin başındayız, bu mücadele destek veren bu konuyla ilgilenen gençlere burs imkânı sağlanacak…Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkemizin geleceği olan gençler için yeni bir burs programı düzenlendiğini duyurdu. Her konu da yenilikçi düşüncelere ev sahipliği yapacak olan proje dahilinde, yeni fikirleri olan araştıran geliştiren, merak eden ama desteği olmayan fikirlerini gerçeğe dönüştüremeyen hayalleri olan gençlere bu verilecek bursla destek sağlanacak. TÜBİTAK ile ortak yürütülen projelere verilen destek kapsamı genişlemeye devam ediyor. Özellikle, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ekosistemdeki dengenin kaybolduğuna dikkat çeken Kurum, tarım arazilerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Son üç yıldır doğal afetlerin ve iklim krizinin olumsuz etkileri gündemde. Kuraklığın en şiddetli olduğu Konya'da daha aktif hale gelmek için bir araştırma enstitüsü kuruldu.Araştırma enstitüsünün kuruluş süreci için Selçuklu Kongre Merkezinde imzalar atıldı. Yapılan imza töreni TÜBİTAK ile Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsünün ortak iş birliği ile yapıldı. Törene Bakan Kurum ile Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta katıldı. Gençlere seslenen Bakan Kurum TBMM’nin özellikle Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü için iklim kanunun meclisten geçmesini beklediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti “Bu kanun ile iklim konusunda alınacak kararlar daha da hızlı ilerleyecektir” dedi. Çıkacak yeni kanun tasarısında iklim değişikliğine yönelik etkilerin azaltabilmesini hedefleyen çalışmalar sağlanacak. Hem turizmde hem de tarımda etkin hale gelebilmek planlanıyor. Özellikle Konya’daki tarıma yönelim yüksek. Bu konuda genç araştırmacılar için destek verileceği söyledi.Burs programı, iklim değişikliği üzerine araştırma yapan genç girişimcilere yönelik enstitü tarafından yürütülmektedir. Gençler bu alanda maddi olarak desteklenmektedir. Yasa çıkarsa daha temiz ve kazançlı bir yaşama adım atıp 2-3 yıl içinde yeşil Konya’ya ulaşabiliriz. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri, karbon yakalama ve depolama, enerji depolama, şehircilik odaklı araştırmalar sürüyor. Ve yeşil altyapı araştırması.