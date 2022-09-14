Bakan Kurum'dan flaş açıklama: Kısa sürede Cumhuriyetin en büyük projesi için rekor başvuru!













e-Devlet başvuruları açıldı

2-1 ev 2 bin 800 TL, 3-1 ev 3 bin 187 TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programına katıldı. Burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı sosyal konut projesinin detaylarını paylaşan Bakan Kurum, projenin başvuruları açılır açılmaz kısa sürede Cumhuriyetin en büyük projesi için rekor düzeyde bir başvuru gerçekleştiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı TOKİ sosyal konut projesine başvuru sayıları yavaş yavaş gelmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında saat 11.15'ten itibaren 141 bin, 11.45'ten itibaren de 207 bin kişinin TOKİ sosyal konutlarla ilgili başvuru yaptığını söyleyen Bakan Murat Kurum, sayının hızla artmaya devam ettiği ifade etti.TOKİ sosyal konut başvuruşlarının e-Devlet Kapısı sisteminden açıldığını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin başvurularının açılmasıyla birlikte çok sayıda vatandaşın başvurulara yoğunlaştığını söyledi. Günlerdir heyecanla beklenen TOKİ sosyal konut projesinde saat 12.45'ten itibaren 225 bin başvuru aldığını belirten Bakan Kurum, proje ile birlikte konut ve kira fiyatlarında mutla derecede düşüş yaşanabileceğini vurguladı. 81 ilde, 600 ilçede yeni proje yatırımlarının başladığını söyleyen Bakan Kurum, ayrılan kontenjanlarla beraber pozitif ayrımcılık olarak ifade edilen kontenjan sıralamasının şehit ve gazi aileler için 12 bin 500 konut olduğunu aktardı. Bakan Kurum, engelli vatandaşlara da yine aynı şekilde 12 bin 500 konutun ayrıldığını belirterek emekli vatandaşlara ve gençlere de 50'şer bin konut kontenjanının bu proje kapsamında sunulacağını dile getirdi.Bakan Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesinde evlerin maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapıldığını belirterek bu kapsamda vatandaşların toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2-1 konutlara, 240 ay vade ve aylık 2 bin 280 TL'den başlatılan taksitlerle sahip olacaklarını söyledi. Toplam 850 bin TL'ye 3-1 konutların aylık ödemesinin 3 bin 187 TL'den başlayan taksitlerle olacağını aktaran Bakan Kurum, İstanbul'da hane içi geliri 18 bin TL'nin diğer illerde ise 16 bin TL'nin altında olan her vatandaş için başvuruların açık olduğunu ifade etti.