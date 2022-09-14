Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programına katıldı. Burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı sosyal konut projesinin detaylarını paylaşan Bakan Kurum, projenin başvuruları açılır açılmaz kısa sürede Cumhuriyetin en büyük projesi için rekor düzeyde bir başvuru gerçekleştiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı TOKİ sosyal konut projesine başvuru sayıları yavaş yavaş gelmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında saat 11.15'ten itibaren 141 bin, 11.45'ten itibaren de 207 bin kişinin TOKİ sosyal konutlarla ilgili başvuru yaptığını söyleyen Bakan Murat Kurum, sayının hızla artmaya devam ettiği ifade etti.
GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 16:37
Bakan Kurum'dan flaş açıklama: Kısa sürede Cumhuriyetin en büyük projesi için rekor başvuru!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İşim" projesine 12:45 itibarıyla 224 bin başvurunun geldiğini açıkladı. Konut projeleri hakkında da konuşan Bakan Kurum, bankadan peşinat kredisi isteneceğini söyledi.
GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 16:37
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