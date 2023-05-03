Bakan Kurum'dan kiracılara uyarı! Bunu yapan kiracıları ev sahibi evden çıkaramaz!













Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahiplerinin kiracılara zam yapmalarına engel olmak için bir karar aldıklarını duyurdu. Bakan Kurum, "Bunu yapan kiracıları ev sahibi ne olursa olsun evden çıkaramayacak!" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu karar, ülke genelinde yaşanan depremler ve artan enflasyon oranı nedeniyle zor durumda olan kiracılar için umut kaynağı olabilir.Ekonomik krizin tüm vatandaşları olumsuz etkilediği şu dönemlerde ev sahipleri kiralara yüzde yüzün üzerinde zam yaparak durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Ancak hükümet, bu duruma kayıtsız kalmayarak kira artışları konusunda bir düzenleme yapma kararı aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada ev sahiplerinin kiralara yüzde 25'ten fazla zam yapamayacaklarını belirtti. Kirada oturan vatandaşlara da seslenen Bakan Kurum, "Eğer ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam istiyorsa banka hesabına kira ödemesini yapın, sizi çıkaramazlar" dedi. Bu düzenleme, kirada oturan vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak adına önemli bir adım olarak görülüyor.Bakan Murat Kurum, bir canlı yayın programında kira artışlarına ilişkin soru işaretlerini yanıtlarken, getirilen yüzde 25'lik kira sınırının hem ev sahipleri hem de kiracılar için olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu sınırı aşmaya çalışan ev sahiplerinin olduğunu belirterek, kiracılara baskı yaparak yüksek kiraya zorladıklarını ifade etti. Bakan Kurum, yüzde 25'lik kira sınırlaması uygulamasının ihlal edilmesi durumunda ev sahiplerinin kanunen suçlu olacağını belirttiği gibi, kiracıların da protesto etmeden evden çıkmaya zorlanamayacaklarını vurguladı ve belirlenen zam oranını aşan ev sahipleri hakkında kiracıların dava açabileceğini söyledi.