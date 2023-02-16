Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi! 3+1 daireler için ilk kazma o tarihte vurulacak: Tamamen depreme dayanıklı konutlar!







DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla etkileyen deprem sonrasında bölgede yapılacak yeni inşaat çalışmaları da belli olmaya başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamasının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olarak 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem felaketi 10 ili derinden sarstı. Deprem bölgesinde depremzede vatandaşların umutlu bekleyişleri hala sürerken bölgedeki ekiplerin çalışmaları da devam ediyor. Bölgeye giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamasına göre arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından insanları kurtarmak için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kendi arama kurtarma ekiplerimiz yanında diğer ülkelerden gelen yardım ekiplerinin de çalışmalarının devam ettiğini, geçici olarak depremzede vatandaşların barınabilmesi için konteynır kentlerin kurumlarının inşaat süreçlerinin 10 şehirde de başladığını belirtti.Kurum aynı zamanda şehirlerde yapılacak yeni konutlarla ilgili değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerinin de alındığını, yapılacak çalışma için bu 10 ilin gelecek 50, 100 senesini de planlayacak şekilde düzenleme yapılacağını, Adıyaman'da depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapmak ve hasar tespitleri ile ilgili çalışmalara destek olmak için devam ettiklerini, hasarlı olmayan binalar için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Murat Kurum TOKİ inşaatları ile ilgili de şunları söyledi; 'Başlangıçta TOKİ konutlarının 31 tanesinin projesini yaptık. 105 metrekare ve 3+1 evler yapılacak ve şehrin büyüme durumunu da dikkate alarak, fay hattını dikkate alarak yerleşim yerleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı tarafından da ifade edilen gibi Elazığ'da Malatya'da İzmir'de depremzede vatandaşlarımıza evlerini nasıl teslim ettiysek bu bölgede de aynı şekilde teslim edeceğiz. Özel sektör ekipmanları, mühendisleri, mimarları ve TOKİ birimleriyle de iş birliği için de bu inşaatlar yürütülecek. Malzeme ile ilgili bağlantılar bugünden yapılmaya başlandı. Konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremiti, malzemesi neyse bugünden bağlantılarını sağlıyoruz. Bugün ülkece nasıl derinden üzüldüysek o gün geldiğinde de beraber mutlu olacağız.' dedi.