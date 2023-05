Bakan Kurum kiracıları uyardı: 'Yüzde 25'ten fazlasına itiraz edin!'

ENFLASYON HAZİRAN AYINDA DÜŞECEK

TOPLAMDA 125.000 KONUT RAKAMINDAYIZ

1 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira artış sınırını değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda kiracılara bir takım uyarılarda bulundu. Bir TV programına katılan ve gündemi değrlendiren Bakan Murat Kurum, yüzde 25'lik kira artış sınır hakkında da konuştu. Bakan Kurum, "Bir de fahiş fiyatlarla evini kiralamak isteyenler vbulunuyor, abii bunlar istisna. Yasal olarak limiti aşamazlar. Ev sahibi sizden yüzde 25'in üzerinde zam istiyorsa banka hesabınızdan kiranızı yüzde 25 şeklinde yatırın ve devam edin" diye konuştu.Bakan Murat Kurum, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:“Geçen yıl kiralardaki artışa bağlı olarak salgın sürecinin de etkisiyle hem tedarik zinciri hem de maliyetlerde artış yaşandı. Dünya genelinde birçok sektör üretimi durduruldu. Dünya ülkeleri, tarihlerinde görülmemiş bir enflasyonla karşı karşıya kalmış, arz ve talep dengesi bozulmuştur. Her yıl, yüzde 8 ila 10'u kamuya ait olan 600.000 yeni konut inşa edilmektedir. Bir yandan arzı artırdık, diğer yandan kiracı kardeşlerimizi korumak için zam limitini yüzde 25 olarak belirledik. Enflasyon Haziran'da düşecek. Vatandaşlarımıza zarar vermeyeceğiz. Artış sınırı ile ilgili kararı Temmuz ayına erteledik. Hemşerilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her alanı destekliyoruz. Gelecekte, bu yardım ev sahipleri ve kiracılara sağlanacaktır. İstikrarlı ortam çok önemlidir. Bu ülkede 21 yılda hemen her sektörde çığır açan yatırımlar bu güven ortamından geldi. 14 Mayıs'tan sonra yatırımlar yeniden başlayacak. Evini fahiş fiyatlara kiralamak isteyenler var tabi bunlar istisna. Yasal olarak limiti aşamazlar. Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla zam isterse, kiranızın yüzde 25'ini bankaya yatırın ve yolunuza devam edin. Bu süreç geçicidir, piyasa oturacaktır. Bazı hibeler ve muafiyetler verdik. Piyasa normale dönecek.İlk evim, ilk işyerim, ilk arsam projesi kapsamında 50 bin inşaatını tamamladık. Biz güçlü bir ülkeyiz. Süreci değerli kılarsanız, her şey yapılabilir. Elazığ'da deprem oldu, salgın ilk kez bu dönemde başladı; ve orada hızla inşaat sürecine girdik. Kısa süre sonra İzmir'de bir deprem oldu. Hemşerilerimizin dışarı çıkamadığı günlerde hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonra da kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemiz devam ediyor. Şimdi kat ettiğimiz süreçte 11 ilde depremler nedeniyle travmatik bir gün yaşadık. İlk an itibariyle devlet ve halk el ele verdi. Herkes oradaydı. 81 ilden kardeşlerimiz var. Herkes afet mağduru kardeşlerimiz için mücadele ediyor. Bir yandan molozları temizledik, bir yandan da çadır kentlerimizi kurduk. Konutlarımızı taahhüt ettik ve 46 günde temelini attık. Şu anda 125.000 evimiz var."