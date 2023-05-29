Bakan Mahmut Özer açıkladı: Atama bekleyen öğretmenlere müjde! O tarih öne çekildi!

Bu yıl atama bekleyen öğretmen adayları için müjdeler üst üste geliyor. MEB yeni bir duyu yaptı. Detaylar haberimizde…
SON DAKİKA: EK ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU ERKEN GELECEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ek atama müjdesini verse de yeni bir açıklamada ek atamaların erken yapılacağına açıklık getirdi.
SON DAKİKA: EK ATAMA ERKEN OLACAK
Yeni sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili son dakika
açıklaması yapıldı. Yapılan duyuru da , Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni atamaların yakında yapılacağını ifade etti.
MAHMUT ÖZER NE DEDİ?
Bakan Özer bugün bir açıklama yaparak rehber öğretmen atanmasının müjdesini verdi ve sözlerine şöyle devam etti, “Öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını desteklemek için her türlü imkânımızı seferber ediyoruz. Öncelikle deprem bölgesindeki illerde ve sonra tüm Türkiye’de öğrencilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı. Bakan Mahmud Özer, geçtiğimiz günlerde bir TV programında yer alan açıklamayla ek atamalarla ilgili müjdeyi vererek, "2022 KPSS ile ilave atamalar olacak, 2023 KPSS puanı ile de 2024 KPSS puanı ile de atamalar olacak. Çünkü eğitim sistemi sürekli büyüyor “dedi.
EK ATAMA ERKEN OLACAK
Hürriyet'ten gelen bir habere göre, ek öğretmenlerin atanmasının erken olduğu söyleniyor. Randevu programının seçimden kısa bir süre sonra açıklanacağı bildirildi.