YAŞAM
04 Mart 2023 - 09:45

Bakan müjdeli haberi verdi! EYT'lilere ilk emekli maaşı bu tarihte yatacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çerçevesinde emekliliğe kavuşan vatandaşların ilk maaşlarına Nisan ayında kavuşacağını duyurdu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
04 Mart 2023 - 09:45
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Bakan müjdeli haberi verdi! EYT'lilere ilk emekli maaşı bu tarihte yatacak!
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Milyonlar taarfından merakla beklenen konular tek tek açıklandı! Emekliliğin yolunu gözleyip kavuşan milyonların ilk maaş tarihi belli oldu! Bakan Bilgin, TBMM’de AK Parti grup toplantısından önce basın mensupları tarafından sorulan sorulara cevap verdi. Bilgin EYTyle ilgili, “Buruk bir sevinç, emekli olacaklarımıza hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok, panik yapmaya gerek yok. Kimse hak kaybına uğramayacak” ifadelerine yer verdi.

EYT

MART AYINDA MÜRACAAT BAŞLAYACAK



Bakan Bilgin, “İlk maaşlar nisanda mı olacak?” sorusuna, “Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur” cevabını verdi.

Bilgin, bütçe kapsamına girecek olan ek yük ve depremden dolayı bir aksamanın yaşanıp yaşanmayacağıyla alakalı sorulara “Yok, onların hepsi planlandı, orada bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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