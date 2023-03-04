Bakan müjdeli haberi verdi! EYT'lilere ilk emekli maaşı bu tarihte yatacak!







MART AYINDA MÜRACAAT BAŞLAYACAK







Milyonlar taarfından merakla beklenen konular tek tek açıklandı! Emekliliğin yolunu gözleyip kavuşan milyonların ilk maaş tarihi belli oldu! Bakan Bilgin, TBMM’de AK Parti grup toplantısından önce basın mensupları tarafından sorulan sorulara cevap verdi. Bilgin EYTyle ilgili, “Buruk bir sevinç, emekli olacaklarımıza hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok, panik yapmaya gerek yok. Kimse hak kaybına uğramayacak” ifadelerine yer verdi.Bakan Bilgin, “İlk maaşlar nisanda mı olacak?” sorusuna, “Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur” cevabını verdi. Bilgin, bütçe kapsamına girecek olan ek yük ve depremden dolayı bir aksamanın yaşanıp yaşanmayacağıyla alakalı sorulara “Yok, onların hepsi planlandı, orada bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.