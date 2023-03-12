GÜNDEM
12 Mart 2023 - 19:18

Bakan Mustafa Varank'ı babası Ali Haydar Varank'ın ölüm haberi yıktı!

Bakan Mustafa Varank, babası Ali Haydar Varank'ın ölüm haberini aldı. Malatya'da bulunan Bakan Varank, babasının acı haberini aldıkta sonra İstanbul'a doğru yola çıktı.

GÜNDEM
12 Mart 2023 - 19:18
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Bakan Mustafa Varank'ı babası Ali Haydar Varank'ın ölüm haberi yıktı!


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip edebilmek adına Malatya'da bulunuyordu. Bakan Varank, bir süredir tedavi gören babasını kaybettiğini öğrendi.

Depremin olduğu bölgede bulunan ve sanayi tesislerini denetleyen Bakan Mustafa Varank, babasının acı haberini Malatya'da aldı. Adıyaman ziyaretinin iptaline karar veren Bakan varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a gitti.



Bakan Mustafa Varank'ı babası Ali Haydar Varank'ın ölüm haberi

CENAZE PROGRAMI DA BELLİ OLDU

Ali Haydar Varank'ın cenaze programı da belli oldu. Varank'ın Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Bakan Mustafa Varank'ı babası Ali Haydar Varank'ın ölüm haberi

Ali Haydar Varank, 1939 yılında Trabzon ilçesine bağlı Gülpınar köyünde doğdu ve bir süre hastanede tedavi gördü. Varank, 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminde oğlu Dr. İlhan Varank'ın şehit olduğunu öğrenmişti. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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