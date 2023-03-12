Bakan Mustafa Varank'ı babası Ali Haydar Varank'ın ölüm haberi yıktı!













CENAZE PROGRAMI DA BELLİ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip edebilmek adına Malatya'da bulunuyordu. Bakan Varank, bir süredir tedavi gören babasını kaybettiğini öğrendi. Depremin olduğu bölgede bulunan ve sanayi tesislerini denetleyen Bakan Mustafa Varank, babasının acı haberini Malatya'da aldı. Adıyaman ziyaretinin iptaline karar veren Bakan varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a gitti.Ali Haydar Varank'ın cenaze programı da belli oldu. Varank'ın Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.Ali Haydar Varank, 1939 yılında Trabzon ilçesine bağlı Gülpınar köyünde doğdu ve bir süre hastanede tedavi gördü. Varank, 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminde oğlu Dr. İlhan Varank'ın şehit olduğunu öğrenmişti.