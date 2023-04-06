Bakan Nebati dana eti alamayanlara onu önerdi! Fiyatı ucuz ama... Sosyal medyada gündeme oturdu!

Nureddin Nebati, Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan bir yetkili, bir canlı yayın programında yaptığı koyun eti analizi açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. Programda koyun etiyle ilgili görüşlerini dile getiren Bakan Nebati'nin söylemleri, geniş kitleler tarafından tartışıldı. İşte ayrıntılar...
BAKAN NEBATİ'DEN DAMAK TADI YORUMU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'deki damak tadının değiştiğine dikkat çekerek, çocukların koyun etini kokusundan dolayı yemediğini söyledi. Bakan Nebati, koyun etinin dana etine göre daha ucuz olduğunu ancak kokusu nedeniyle tüketiminde düşüş yaşandığını belirtti. Koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşanmasına rağmen, Türkiye'de damak tadının dana etine çevrildiğine işaret eden Bakan Nebati, koyun eti sektöründe kokusuz ürünlerin üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Nebati'nin canlı yayında yaptığı koyun eti analizi ve açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak tartışma konusu oldu.
GIDA ENFLASYONU DÜNYA ÇAPINDA MEVCUT
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haber
Global'in canlı yayınına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gıda enflasyonu konusunda konuşan Bakan Nebati, dünya genelinde genel enflasyonun üzerinde seyreden bir gıda enflasyonu yaşandığını söyledi. Tahıl koridoruna rağmen fiyatların hızla yükseliyor olmasına dikkat çeken Bakan Nebati, "Kuraklığın artması, AB ve İngiltere'de sınırlamalar getirilmesi, İspanya, Portekiz ve Afrika'da üretim miktarlarının azalması sebzelerde fiyat artışlarına neden oldu. Ancak Türkiye'de domates üretimi çok yükseldi ve bakanlıklarımızla birlikte birtakım çalışmalar yaptık. Gıda enflasyonu dünyanın tamamında bir baskı oluşturuyor" şeklinde konuştu.
BAKAN NEBATİ'DEN "KOYUN ETİ" YORUMU
Bakan Nebati, canlı yayında yükselen et fiyatları hakkında yorum yaparken, Türkiye'de damak tadının değiştiğine dikkat çekti ve koyun etinin yenilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı, şu anda koyun etinin dana etine göre oldukça ucuz olduğunu belirtti ancak insanların koyun etini tercih etmediğini söyledi. Ülkemiz, koyun üretimine uygun bir coğrafyada yer almasına rağmen insanların damak tadının dana etine çevrildiğini ifade eden Bakan Nebati, çocukların koyun etini yemek istemediğine ve kokusundan rahatsız olduklarına dikkat çekti. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. Bakan Nureddin Nebati'nin koyun eti yorumu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.