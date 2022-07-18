Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler gelecek













Bakan Nebati'den akaryakıtta ilave indirim müjdesi!

Son aylarda vatandaşların gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çok önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna saldırması sonrasında savaş şiddetinin giderek artmasının geçtiğimiz aylarda küresel ölçekte petrol fiyatlarında beklenmedik artışları ortaya çıkardığı ve yukarı yönlü fiyat artışlarının da Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da kaçınılmaz olarak etkilediğini söyledi. Küresel alanı da etkileyen söz konusu durumu görmezden gelerek sadece bu durumun ülkemize özel olduğunu ve sadece burada yaşanıyormuş gibi lanse edilmesini anlamsız bulan Bakan Nureddin Nebati, son dönemlerdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesinin de görülmediğini dile getirdi.Tüm dünya ülkelerindeki fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın bir süreçte akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında da ilave düşüşlerin beklenildiğini aktaran Bakan Nureddin Nebati, devam ettirdikleri tüm çalışmaların Türk halkının refahını azami ölçüde artırmak olduğunu belirterek, çalışmalarının aralıksız olarak ilerlediğini kaydetti. Son zamanlardaki akaryakıt fiyatlarına değinen Bakan Nebati, düşüş trendine neden olan gelişmelerin sonrasında özellikle Haziran ayı son günlerinde Türkiye genelinde benzinin litre fiyatının 27 liradan, motorinin litre fiyatının ise 30 liraları gördüğüne dikkat çekti. Bu istenmeyen yükselişler sonrasında ise fiyatlarda yüzde 13 gibi bir gerileme olduğunu da işaret eden Bakan Nebati, Haziran ayının sonundan itibaren petrol fiyatlarında yaşanan gevşeme eğiliminin ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da hemen yansıtıldığını söyledi.