Son aylarda vatandaşların gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çok önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna saldırması sonrasında savaş şiddetinin giderek artmasının geçtiğimiz aylarda küresel ölçekte petrol fiyatlarında beklenmedik artışları ortaya çıkardığı ve yukarı yönlü fiyat artışlarının da Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da kaçınılmaz olarak etkilediğini söyledi. Küresel alanı da etkileyen söz konusu durumu görmezden gelerek sadece bu durumun ülkemize özel olduğunu ve sadece burada yaşanıyormuş gibi lanse edilmesini anlamsız bulan Bakan Nureddin Nebati, son dönemlerdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesinin de görülmediğini dile getirdi.
EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 13:52
Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son zamanlarda sürekli artış yönünde ilerleyen akaryakıt fiyatları için beklenen açıklama geldi. Bakan Nebati, istenmeyen zaruri yükselişlerden dolayı artan akaryakıt fiyatlarında düşüşlerin meydana geldiğini ve düşüş ivmesinde de ilave indirimlerin gelebileceğini söyledi.
EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 13:52