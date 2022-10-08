Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi: "Enflasyonun altında olmayacak!"







ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON FARKI







MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI

ENFLASYONLA MÜCADELE TÜM DÜNYANIN SORUNU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, başta memurlar için asgari ücretin artırılması olmak üzere enflasyonla mücadele ve Türkiye'nin ekonomik modeli konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve memur zam artışları ile ilgili CNN TÜRK'te yayınlanan canlı yayın programına katılan Bakan Nebati, enflasyonun Aralık ayından itibaren düşeceğini söyledi. Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat sisteminin de 1 daha uzatıldığını ve sistemin 31 Atalık 2023'e kadar devam edeceğini ifade etti.Asgari ücretin yılın başında belirlendiği için bir sonraki yıl enflasyonu hesaba katmak için asgari ücret artırıldığını, geçmiş enflasyonu düşünmeden bir sonraki yılın enflasyon hedefi dikkate alınarak yükseltileceğini belirten Bakan Nureddin Nebati, konuşmasında "Bu yıl enflasyon hedefi uyumsuzdu, bu da bir artışa ve gelenekten kopmaya neden oldu. Yıkılan geleneğin bir parçası olarak yaklaşık %95'lik bir iyileşme sağlandı. Başkanın önümüzdeki birkaç yıl için pozisyonu açık. Düşük gelirli emekli maaşları enflasyonun altında değildir. Bundan sonra enflasyon oranının altına düşmeyen çalışmalarla mutlak bir yöntemle yapılacak." dedi.asgari ücret zammının enflasyonun üzerinde olmasına yönelik sözlerini yineleyen Bakan Nureddin Nebati, asla enflasyonun altında bir artışın söz konusu olmayacağını ve dolayısıyla teknik olarak çalışma olmasa bile bütçelerin teslim edilmesi sonrası bu çalışmaların başlatılacağını söyledi. Kabine toplantısında bu konuların görüşülerek enflasyonun altında kalmayan her türlü iyileştirmelerin gerçekleştirileceğini vurgulayan Bakan nebati, Kabineden kararın çıkmasıyla birlikte yapılacak tek şeyin bunun kaynağını yaratmak olacağını ifade etti.'Enflasyon sadece Türkiye'nin sorunu değil, küresel bir sorundur.' diyen Bakan Nebati, konuşmasında "ABD'de enflasyon her zaman tartışmalı olmuştur. Avrupa resesyona doğru gidiyor. Bu artışın nedeni olarak yükselen küresel emtia fiyatları gösteriliyor. Salgın sırasında birçok yerde işler kapatıldı, üretim durdu ve sağlık sistemleri çöktü. İnsanların gelecek yıl için tahminleri geride kaldı. Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin ve dünyanın normale döneceğini öngörmüştük. 21 Şubatta savaş başladı. Üç gün sürdüğü söylenen bir savaş bugün Avrupa'yı sardı." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir enerji ithalatçısı olduğunu ve çok fazla baskı altında kaldığını belirten Bakan Nebati, "Geçen yıl boyunca, döviz kurlarında makroekonomik göstergeler tarafından desteklenmeyen keskin değişimler yaşandı. Türkiye'deki enflasyonun temel nedenlerinden biri döviz kurundaki keskin yükselişti. 20 Aralık'ta sahte bir belge ortalıkta dolaşıyordu. Bir diğer sebep de tabii ki beklentiler. Birçok şirket stoklama çılgınlığına girişti." dedi.