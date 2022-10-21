Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek itirafı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta içi G20'de Maliye Bakanları ve aynı zamanda Merkez Bankası Başkanlarının toplantısına katılmak için ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşların her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerde hazır bulunan Bakan nebati, daha sonra The Wall Street Journal'a bir röportaj verdi.
BAKAN NEBATİ'DEN ACI GERÇEK İTİRAFI!
TAVAN FİYAT HENÜZ UYGULANMADI
Türk alıcıların G7 petrol tavan fiyat uygulamasına Rus petrolüne uyup uymayacağı sorulduğunda Nebati, tavan fiyat uygulamasının henüz uygulanmadığını söyledi. Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli önlemleri almalı, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız." değerlendirmesini yaptı.