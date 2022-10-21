Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek itirafı!







BAKAN NEBATİ'DEN ACI GERÇEK İTİRAFI!





TAVAN FİYAT HENÜZ UYGULANMADI







Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta içi G20'de Maliye Bakanları ve aynı zamanda Merkez Bankası Başkanlarının toplantısına katılmak için ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşların her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerde hazır bulunan Bakan nebati, daha sonra The Wall Street Journal'a bir röportaj verdi.Nurettin Nebati, verdiği röportajında mevcut hükümetin Türkiye'yi bir üretim üssüne dönüştürme durumuna getirecek olan ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesinde çok fazla kararlı olduğunu vurguladı. Söz konusu dönüşümden bahsederken şuan ortaya çıkan gelişmelerin daha önceden elden geçirildiğini belirten Nebati, "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." diye konuştu. Bakan Nebati, konuşmasının devamında ise halka ve aynı zamanda uluslararası topluma da ne kadar kararlı olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını ifade etti.Türk alıcıların G7 petrol tavan fiyat uygulamasına Rus petrolüne uyup uymayacağı sorulduğunda Nebati, tavan fiyat uygulamasının henüz uygulanmadığını söyledi. Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli önlemleri almalı, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız." değerlendirmesini yaptı.