EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 12:38

Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'

Fiyat istikrarının sağlanması ve aynı zamanda halkın alım gücünü artırmaya yönelik kapsamlı tedbirler aldıklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondaki tedrici düşüşün de yakın zamanda gerçekleşeceğini aktardı.

EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 12:38
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Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin kazanan üç aylık hesabının açıklandığı 1 Mart-23 Kasım tarihleri ​​arasında toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını söyledi. Bunu bir rekor olduğundan bahseden Bakan Nebati, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşların alım güçlerini artırmak için kapsamlı tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Nebati

İNCELEMELER BAŞLATILDI



Bakan Nureddin Nebati, Mali Suçları Araştırma Komisyonu'nun (MASAK), kripto para ticaret platformu FTX ile ilişkili kişi ve kuruluşlar hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.

Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yorumlarını da aktaran Bakan Nebati, "KKM'nin katkısı, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduata oranını yüzde 20 oranında düşürerek yüzde 50,6'ya indirdi" diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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