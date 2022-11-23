Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin kazanan üç aylık hesabının açıklandığı 1 Mart-23 Kasım tarihleri arasında toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını söyledi. Bunu bir rekor olduğundan bahseden Bakan Nebati, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşların alım güçlerini artırmak için kapsamlı tedbirler alıyoruz." diye konuştu.
İNCELEMELER BAŞLATILDI
Bakan Nureddin Nebati, Mali Suçları Araştırma Komisyonu'nun (MASAK), kripto para ticaret platformu FTX ile ilişkili kişi ve kuruluşlar hakkında soruşturma başlattığını bildirdi. Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yorumlarını da aktaran Bakan Nebati, "KKM'nin katkısı, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduata oranını yüzde 20 oranında düşürerek yüzde 50,6'ya indirdi" diye konuştu.