Bakan Nebati’den sert sözler! Nureddin Nebati, soruşturma hakkında konuştu

BAKAN NEBATİ AÇIKLADI







Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamalar oldukça dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tüm birimlerinin kara para aklayıcılar, terörizmi finanse edenlerle birlikte her türlü suç örgütlerine karşı mücadelenin devam ettiği ifade edildi. Bakan Nebati, her gün aynı kararlılıkla ilerlediğinin altını çizdi. İşte konu hakkındaki detaylar…Yapılan açıklama doğrultusu Bakan Nebati, bugüne kadar yürürlükte yer alan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'ye yönelik herhangi bir Eleştirinin bulunmadığını belirtti. FATF Ekim ayında yayınlanan basın bildirisinde Türkiye'nin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığını açıkça belirtti. Yayınlanan bildiride şu ifadelerine yer verildi:"Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir. Ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir.”Türkiye'de önemli olan ve “Big 6” adıyla bilinen FATF standartlarına uyum sağladığı belirtildi. Uluslararası olarak Türkiye için kara para soruşturması açılacağına ilişkin yayınlanan haberlerin asılsız olduğu bildirildi. Bu haberlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarını zedeleyici nitelikte olduğu vurgulandı. Türkiye'ye yönelik Kara Para soruşturması açılması ya da FATF kara listesine alınmasının söz konusu bile olmadığı ifade edildi. Bir siyasi parti temsilcisi tarafından hazırlanan ve terör örgütleri basın bülteni andıran raporunda bu ifadelerin yer almasının doğru olmadığı belirtildi. Türkiye'nin terörle mücadelede her alanda başarı sağladığı ifade edilirken aksi iddiaların bildirilmesinin doğru olmadığı vurgulandı. Bildiride, “Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.