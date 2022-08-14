EKONOMİ
14 Ağustos 2022 - 20:01

Bakan Nebati'den zincir marketlere indirim çağrısı!

15 Ağustos günü Tarım Kredi marketlerinde başlayacak indirimler hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aynı adımın zincir marketlerinde atmasını istediklerini söyledi.

EKONOMİ
14 Ağustos 2022 - 20:01
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Bakan Nebati'den zincir marketlere indirim çağrısı!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30'dan fazla üründe indirim kararı alındı. 15 Ağustos günü başlayacak olan indirimli ürünler kampanyası hakkında yorumlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çok önemli bir adım attıklarını belirterek, aynı adımın zincir marketler tarafından da atılmasını istedi.

Vatandaşların maruz kaldığı gıda enflasyonu ile etkin olarak mücadele etme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Nureddin Nebati, gıda fiyatları konusunda indirim kararının vatandaşlar için çok faydalı olacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimler sonucu imzaları atılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın küresel alanda hububat fiyatlarını düşürdüğünden bahseden Bakan Nebati, petrol fiyatlarında da son haftalarda bazı düşüşler görüldüğünü ve aynı zamanda ülkemizde bu yıl tarımsal üretim konusunda da önemli artışları beklediklerini dile getirdi.

Nureddin Nebati

Zincir marketlere indirim çağrısı

Ekonomik alanda yaşanan krize karşılık olarak atılan bu önemli adımın, ülkemizde faaliyetlerini sürdüren diğer zincir marketlerin de takip etmelerini ve raflarındaki ürünlerin fiyat etiketlerine de bu durumu olumlu olarak yansıtmalarını beklediklerini belirten Bakan Nureddin Nebati, fiyat takip sistemi ile tüm gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Geçtiğimiz Şubat ayında küresel alandaki gıda fiyatlarının rekor düzeyde kırıldğından bahseden Bakan Nebati, gıda fiyatlarının bu alanda düşüş trendine girdiğini ve Şubat ayını takip eden Nisan ayında oranın yüzde 0,8, Mayıs ayında yüzde 0,6, Haziran ayında ise yüzde 2,3 düşüş gösterdiğini kaydetti.

Gıda sektöründe tüm aktörlerinin, son dönemlerde kaydetmiş olduğu olumlu gelişmeleri de dikkate aldıklarını söyleyen Bakan Nebati, konuşmasının devamında 'Birlikten Berekete' anlayışı ile hareket ettiklerini ve vatandaşları nu kapsamda gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlı olduklarını ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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