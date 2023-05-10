





KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ SONA ERECEK Mİ?







PARA POLİTİKASI DEĞİŞECEK Mİ?

"YATIRIMCILARIN ÖNÜNÜ AÇMAKTAYIZ"

“BÜTÇE DİSİPLİNİNDE TAAHHÜT YOK”

'DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ ENERJİ AÇIĞI'

'DÖVİZDE TELAŞ YAPACAK BİR DURUM YOK'

Mersin'de Habertürk canlı yayınında ekonomik konulara ilişkin soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövizin gidişatına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Seçim sonrasında herhangi bir kur dengesizliğinin yaşanmayacağını söyleyen Bakan Nebati, 'Dövizde telaş yapacak bir durum yok!' şeklinde ifadeler kullandı. Bakan Nebati'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:"Kur korumalı mevduatlar 2021 yılı 20 Aralık ayında piyasayla paylaşılan en önemli dayanaklardan biri ve beklediğimiz faydaları gösteriyor. Dövize olan taleplerin azaldığı görülürken, döviz kurlarında meydana gelen oynaklığı da ortadan kaldırmıştır. Bunu geçici olarak tanıttık ve hala geçici olarak görmekteyiz. Elinde TL ile döviz alıp yastığının altına sürüklemek yerine bankacılığa veya kitlesel fonlamaya yöneldi. Bankalar dövize çevrilmesine yardımcı oldu. Döviz cinsinden tutacağı parası bankada kalır. Sisteme dahildir. Döviz sahipleri de Merkez Bankası kaynakları ile değerlenmektedir. Şu anda sistemdeki tutar 2,2 trilyon TL'yi aştı. Döviz korumalı mevduatlardan kurtulmak için yıl sonunu hedefliyoruz ancak küresel ekonomik durum göz önüne alındığında geçişin kademeli bir şekilde zamana yayılması yönünde bir istek oluştu. Para birimi korumalı mevduatlar, zamanın atılımıdır. Bu şimdilik olmaya devam edecek, biz de zamanı yayarak ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Bankalarda ve Merkez Bankalarında limiti kaldırdığımız için bu yük Hazine'ye gitmeyecek. TL'ye olan güveni artıracak yeni araçlar devreye girecek.Bütün politikaların yaratıcısı olan başkanımız seçmene söz verdi. Bu, faiz oranlarının yükseltilmemesi gerektiği anlamına gelir. Bu politikalarla uyumlu bir yapı ile yolumuza devam edeceğiz. Türk ekonomik modeline göre faiz artışı beklentisi sıfıra yakın. Son 4 aydır ulusal birliğin çalışanlarına ve liderlerine bir soru soruyorum. “Faiz oranlarını artıracak mısınız? “Bütçe politikalarında ilerliyoruz, bizim için bir faiz artışı yok, bu çok açık. Reform tarzı değişikliklerin bazen sancılı olması ve toplumun bunların geçerliliğini kabul etmesi zaman alır. Bu süre zarfında tutarsızlıklar giderilir.Yatırımcıların önünü açmaktayız. Daha önce bu kredilerden yararlanan kullanıcı sayısı 10 iken şimdi 100'ü geçti. Türkiye ekonomisinin sırtını KOBİ'ler çekiyor. Onlara yol açıyoruz. Son dönemdeki dengesizliklere karşı bu uyumun zamanla sağlanması ve seçimden sonra spekülasyonların son bulması ile bunu ele alacağız. Zamana ihtiyacımız var. Serbest piyasa koşullarıyla oynamayın. Gitmesi gereken yere tam zamanında varır. Buradaki bütün mesele enflasyon. Enflasyon yakın gelecekte düşmeye devam edecek. Bankacılık sektöründeki faiz oranlarının sadece merkez bankası faiz oranlarına göre belirlendiğini söylemek doğru değildir. Piyasalar uluslararası duruma bakarak gelişiyor.İlk günden bu yana mali disiplinden taviz verilmemektedir. İstikrarlı bir şekilde hedeflerimizin üzerine çıktık. Geçen yıl enflasyon yaşadığımız için, adet olarak artmış gibi görünse de borçlarımızın oransal olarak azaldığını görüyorsunuz. Bir yanda gelir artışı, diğer yanda aldığımız tedbirlerle tarihte ilk kez Aralık ayına geldiğimizde öyle ciddi bir dava açtık ki elimizdeki miktarın 4 katını gönderebildik. Beklenenden daha güvenli bir şekilde girdik. Bu kasa hem EYT'yi hem de memur maaş artışlarını içeriyor. Bunların hiçbiri bir gerçeği değiştirmez. Sabahları 110 milyar dolarlık bir servetle uyanıyoruz. Bunun bir şekilde sağlanması gerekiyordu, bu yüzden küçük bir ücret talep ettik. Şubat'ta tarihi bir deprem yaşadık ama Mart'ta 37.000 kişiye istihdam sağladık. Sektörde ciddi bir gerileme oldu ve Mart ayında hemen kapattık. Geçen yıl 290 milyar TL vergiden vazgeçtik. Bu bizim güçlü olduğumuzu gösteriyor.Cari açığı geçtiğimiz yıl içinde kapattık, bitti. Salgına ve savaşa rağmen büyüme gösterdik. Petrol ithalatı 2021'de 28 milyar dolar civarından 51 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl 91 milyar dolarlık petrol ithal ettik. Dış ticaret açığımız enerji açığıdır. Bunu seyahatten elde ettiğimiz olağanüstü gelirle başardık. Ekonomi de insan gibidir... Ekonominin tüm dengeleri uluslararası koşullardan, mevsimsel koşullardan veya seçimlerden de etkilenir.Borsada opsiyon yaparken dengeyi kaybetmek normaldir. Alış ve satış arasındaki farkın çok yüksek olmaması önemlidir. Bu iş seçimden sonra çözülecek. Seçim sonrası kur dengesizliği, çifte fiyat oluşumu, şu an için korkulacak, paniğe kapılacak bir durum yok. Piyasa otomatik olarak olması gerektiği gibi olacaktır. Döviz kuru oynaklığının azaltılması önemlidir."