Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!







HAZİNE FAİZ DESTEKLİ KREDİ PAKETİ CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!











Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hazine'nin 100 milyar lira faizli 60 ay vadeli ve yüzde 7,5 faizli kredi paketi onaylandı, formül resmileştirilerek devreye alındı. . Ayrıca genç girişimciler, çiftçiler, tüccarlar ve sanatkarlar için faizsiz kredi limitleri yükseltildi.Maliye ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati mesajında ​​şunları söyledi:“Halkbank aracılığıyla 60 ay vadeli ve yüzde 7,5 faiz oranlı 100 milyar TL'lik Hazine faizli kredi planı Cumhurbaşkanı'nın kararı ile yürürlüğe girmiştir. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla yetiştiricilerimize ve çiftçilerimize geleneksel olarak kullandırılan (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi ile uygulanacak olan işletme ve yatırım kredisinin üst limiti 200.000 liraya yükseltildi." Kredi Hazine faizi ile güvence altına alındığı vurgusunu yapan Bakan Nebati Esnaf ve sanatkarlara verilen krediler hakkında da bilgi verirken şu ifadeleri kullandı: Ggenç girişimcilerimize sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 TL'ye çıkarıldı, yaş sınırı da yükseltildi. Ayrıca, yatırım ve işletme kredilerinin üst sınırı olan TC Ziraat, Tarım Kredi Bankaları ve Kooperatifleri aracılığıyla yetiştiricilerimize ve çiftçilerimize sunulan geleneksel (yaygın) üretilen bitkilere yüzde 100 indirimli faiz oranı uygulayacaktır." Bakan Nebati, varılan anlaşmanın faydalı olmasını diledi.