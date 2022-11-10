Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu

Milyonlarca EYT’li çalışanın beklediği haber nihayet geldi. Yaşanan son gelişmeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den EYT ile ilgili tarih açıklaması geldi. Nureddin Nebati, EYT’nin çıkacağı tarihi verdi.
Bakan Nebati’den EYT açıklamasıEmeklilikte yaşa takılan yaklaşık 4,5 milyon kişi, emekli olabilmelerini sağlayacak düzenleme için bir süredir bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin çalışmaları bu yıl içerisinde başlattığını ve düzenlemenin Aralık ayına kadar tamamlanacağını açıklamıştı. EYT’liler kararı beklerken yeni bir açıklama daha yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT takvimine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, EYT için yapılacak düzenleme hususunda işçi ve işveren örgütleri ile odalar ve diğer sivil kuruluşlarla görüşmeler tamamlandıktan sonra çalışmanın son şeklini alacağı ifade edildi. Çalışmaların tamamlanması sonrası TBMM’ye sunulacağı ve EYT takviminin TBMM tarafından belirleneceği belirtildi.