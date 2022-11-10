GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 17:52

Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Nebati, EYT'nin çıkacağı tarihi duyurdu. İşte EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih...

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 17:52
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Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu


Milyonlarca EYT’li çalışanın beklediği haber nihayet geldi. Yaşanan son gelişmeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den EYT ile ilgili tarih açıklaması geldi. Nureddin Nebati, EYT’nin çıkacağı tarihi verdi.

Bakan Nebati’den EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 4,5 milyon kişi, emekli olabilmelerini sağlayacak düzenleme için bir süredir bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin çalışmaları bu yıl içerisinde başlattığını ve düzenlemenin Aralık ayına kadar tamamlanacağını açıklamıştı. EYT’liler kararı beklerken yeni bir açıklama daha yapıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT takvimine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, EYT için yapılacak düzenleme hususunda işçi ve işveren örgütleri ile odalar ve diğer sivil kuruluşlarla görüşmeler tamamlandıktan sonra çalışmanın son şeklini alacağı ifade edildi.

Çalışmaların tamamlanması sonrası TBMM’ye sunulacağı ve EYT takviminin TBMM tarafından belirleneceği belirtildi.

EYT’nin çıkacağı tarih belli oldu

Sabah’ta yer alan habere göre, EYT düzenlemesinin Aralık ayında netleşerek Meclis’e sunulması planlanıyor. EYT ile ilgili son gelişmeler Kasım ayının sonunda kamuoyu ile paylaşılacak ve ardından Meclis’te oylanacak.

İlk olarak Meclis’te komisyonlar ile görüşülecek olan tasarı, Genel Kurul’a geldikten sonra oylamaya sunulacak. Verilebilecek önergelerle de yasada değişiklik yapılması veya kapsamının genişletilmesi de mümkün olacak.

EYT yasasının Aralık ayında son şeklini alması ardından 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulamaya geçmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis’te de yoğun bir hazırlık yapıldığı ifade ediliyor.

Meclis’te oylanacak torba yasanın içerisinde EYT’ye ek olarak bir de 3600 ek gösterge konusu yer alıyor. Buna göre hem EYT hem de 3600 ek gösterge düzenlemesinin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi söz konusu olabilecek. Bunun yanı sıra sözleşmeli personele kadro konusu da torba yasada yer alıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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