Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT sonrası işverenlere sunulacak emeklilik desteğinin detaylarını açıkladı. Bu nedenle işverenlere 6 aylık ödemesiz dönem de dahil olmak üzere maksimum 36 aylık bir süre verilecek. Bakan Nebati, ikinci el konut kampanya çalışmaları sürecinde bankalarla görüştüğünü belirtti ve ayrıca giyim ve ayakkabı sektörünü indirimleri Ocak ayına çekmeye çağırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenler için sağlanacak olan EYT desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
EKONOMİ
11 Ocak 2023 - 12:29
Bakan Nebati duyurdu! Kıdem tazminatlarında 6 ay geri ödemesiz EYT desteği geliyor
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'nin KGF işveren desteğinde en fazla 36 ay vadeli ve 6 ay ödeme yapmadan olduğunu açıkladı.
EKONOMİ
11 Ocak 2023 - 12:29