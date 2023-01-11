EKONOMİ
11 Ocak 2023 - 12:29

Bakan Nebati duyurdu! Kıdem tazminatlarında 6 ay geri ödemesiz EYT desteği geliyor

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'nin KGF işveren desteğinde en fazla 36 ay vadeli ve 6 ay ödeme yapmadan olduğunu açıkladı.

EKONOMİ
11 Ocak 2023 - 12:29
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Bakan Nebati duyurdu! Kıdem tazminatlarında 6 ay geri ödemesiz EYT desteği geliyor


Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT sonrası işverenlere sunulacak emeklilik desteğinin detaylarını açıkladı. Bu nedenle işverenlere 6 aylık ödemesiz dönem de dahil olmak üzere maksimum 36 aylık bir süre verilecek. Bakan Nebati, ikinci el konut kampanya çalışmaları sürecinde bankalarla görüştüğünü belirtti ve ayrıca giyim ve ayakkabı sektörünü indirimleri Ocak ayına çekmeye çağırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenler için sağlanacak olan EYT desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Maliye Bakanı Nureddin Nebati

EYT DESTEĞİNDE 36 AYA VARAN VADE İMKANI

EYT düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde şirketlere öngörülemeyen bir maliyetin olacağını söyleyen Nebati, "Bir şirketin öngöremeyeceği kıdem tazminatı ödeyeceğiz. Doğrudan işçinin hesabına gidecek. Biz alacağız" dedi. Parayı doğrudan çalışanın hesabına göndereceklerini ve ayrıca düşük maliyetli bir durum olacağından bahseden Bakan Nebati, KGF'nin EYT desteğinin 36 aya kadar vade ve 6 ay geri ödemesiz olacağını aktardı. Faiz oranlarının düşük olacağını sözlerine ekleyen Bakan Nebati, bu kapsamda sermaye bankaları ve finans kuruluşlarının da katılacağını kaydetti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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