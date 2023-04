Bakan Nebati, koyun eti tercih edilmeme nedenini damak tadına bağladı!

"ENFLASYONUN MAYIS'TA YÜZDE 50'LİLERİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ"











Haber Global ekranlarında yayınlanan bir canlı yayın programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı istatistik verilerini değerlendiren Bakan Nebati, yıllık yüzde 50,51 olarak açıklanan enflasyonun iyi durumda olduğunu ifade etti. "Geçen yıl yüzde 80 civarında enflasyon gördük, bugün açıklanmış olan enflasyon beklentileri karşıladı." diye konuşan Bakan Nebati, şöyle devam etti:"Asgari ücret artırılmış, üretim ile tüketim devam etmiştir. 6 Şubat depreminin neden olduğu yüzyılın felaketiyle sarsılan ülkemizde bu şekilde bir enflasyon görmek, bekleneni karşıladığımız anlamına geliyor. Enflasyonun Mayıs'ta 50'nin altına düştüğünü ve ardından gerilere doğru gittiğini görmeliyiz” Soğan fiyatlarına yapılan zamdan bahseden Nebati, “Türkiye'nin bir yıldır soğan ve patates fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemden geçtiği biliniyor. Çiftçi, fiyat yükseldiğinde yüksek üretmeye başlar ve üretim arttığında satacak kimse bulamaz. Geçen yıl aldık ve verdik, bir kısmı çoktan çürümüştü." diye konuştu."Türkiye'de damak tadı değişti" diyen Nebati, gıda fiyatları enflasyonunun da düşeceğinin sözünü verdi. Kuzu ucuz ama kokusundan dolayı sevilmiyor. Bunun da değiştirilmesi gerekiyor. Bu çalışmaların belli bir planlama çerçevesinde yapılması ve kamuoyunun sorumluluk almaktan çekinmemesi gerekiyor. Burada yapmamız gereken aracıların fiyatları yükseltip yükseltmemesi çok önemli. Elbette bilerek fiyat yükseltenler var. Kasıtlı davranış ahlaki açıdan yanlıştır, ancak soruşturmalarımız var ve onları ciddiye alacağız. Fahiş gelir elde edilirse halkımız ithal mallardan ucuz et alacak.” dedi.Maraş depremi sonrası çalışmalara kaynak ayıran Nureddin Nebati, “Afetzedelere en insani şekilde yaklaşmak zorunda kaldık, her şeylerini kaybetmek zorunda kaldılar. Bakanlar bize ne yapacağımızı sordular. Ben de merak etme, biz bunu maddi olarak düşünmüyoruz, biz insan olarak kabul ediyoruz ve her talebimiz karşılanır dedim ve "Haydi sahaya. Murat Kurum'u ben de tebrik ediyorum. Verdim. Ver onu. Açık çek, para hesabına girmiyorsunuz, işinizi insanların birbirine bulaşabileceği evler için yapıyorsunuz.”