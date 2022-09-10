EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 10:19

Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü belirterek, “Kur Korumalı Mevduat uygulaması bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 10:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti'


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına ve liralaşma stratejisine ilişkin yaptığı açıklamada ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü belirterek, “Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

Türk lirası cinsinden varlıkların artmasının ve tasarrufların vadelerinin uzamasının finansal sistem dahilinde hem yatırımlar ek olarak krediler açısından büyük öneme mevcut olduğunu savunan Nebati, “Böylece tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bunun gibi kolaylıkla gideriyor” ifadelerini kullandı.



“Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı”

Bakan Nebati, tercihlerini Türk lirasını önceleyen bir anlayıştan yana kullandıklarını aktararak, “Sistemin çarkları Türk lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her şekilde şoktan, her şekilde gerilim ve krizden korumayı başarırız” diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Erdoğan etkisidir'
Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Erdoğan etkisidir'
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
Türkiye’nin enerji politikaları enerji arzına katkı sağlayacak
Türkiye’nin enerji politikaları enerji arzına katkı sağlayacak
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
Son Haberler
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına...
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken, batırma noktasına getirmişlerdir'
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken,...
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı
Heybeliada ormanlarını moloz çöplüğüne çevirdiler
Heybeliada ormanlarını moloz çöplüğüne çevirdiler
Bakan Özer’in ilham kaynağı özel eğitim öğrencisi Asya Akdeniz: 'Onu bir daha görmek istiyorum'
Bakan Özer’in ilham kaynağı özel eğitim öğrencisi Asya Akdeniz:...
Fatih'te feci kaza: 2 kadın ve bebek ağır yaralandı
Fatih'te feci kaza: 2 kadın ve bebek ağır yaralandı
Adana Demirsporlu futbolculardan açıklama
Adana Demirsporlu futbolculardan açıklama