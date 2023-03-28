Bakan Nebati müjdeledi! 1 yıl tek kuruş ödemeden 60 ay vadeli kredi dağıtılacak: O kişilere dev kredi kampanyası başlıyor!

Büyük deprem felaketi sonrasında depremde evini kaybeden vatandaşlar için yapılacak adımlar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Peki kredi kimlere verilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
12 AY ERTELEMELİ 60 AY VADELİ KREDİYaşanan büyük deprem felaketi sonrasında depremde evini kaybeden vatandaşlar evlerine kredi ile sahip olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Diyarbakır ilinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında alınan kararları tek tek açıkladı. Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında üstüne yaşanan sel felaketi daha derin yaralar açtı. Nebati şu açıklamaları yaptı; 'Deprem felaketinden etkilenen ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına maddi yardım yapıyoruz. 1 milyondan fazla depremzede vatandaşa 10 bin TL maddi yardım yapıldı. Konteyner kentlerin yanında taşınma ve kira yardımları da sağlanıyor. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilecek konutlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu konudaki her türlü maddi destekler Hazine tarafından karşılanacak.
Yıkılan bütün binaları 1 sene içinde inşa edeceğiz. 1 sene içinde 405 bin konut, 83 bin köy evi inşa edilecek. 23 bin 518 konut inşasına başlandı. 6 bin geçici ticarethane esnaf vatandaşımıza verildi. 3 bin konteynerden oluşacak çarşılar da kuruluyor. Deprem bölgesinde hasar alan çiftçi vatandaşımızın kredilerini 1 sene faizsiz şekilde erteledik. Bu doğrultuda deprem bölgesindeki esnafımızın desteklenmesi amacıyla KGF paketleri artırıldı. Esnaf ve sanatkarlarımız Halkbank tarafından kullanılacak devlet destekli kredilerini 6 ay erteliyoruz. Deprem bölgesindeki esnaf 250 bin TL'ye kadar çekeceği krediyi 1 sene ödemesiz ve 60 ay vadeli şekilde ödeyecek. Kredide vade farkının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve vatandaşa yüzde 7.5 oranındaki fark yansıtılacak. Vatandaş tarafından istenenlere göre banka vadesi gelen ve 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadeleri de 6 ay erteleniyor. Toplum yararı için istihdam edilecek özellikle ihtiyaç sahibi aileler için kişi sayısı 50 bin olarak belirlendi. 2022 senesinde Diyarbakır ilinde faaliyette olan 3 bin 983 esnaf ve sanatkar Halk Bankası tarafından 1.1 milyar TL Hazine destekli kredi kullandı. Halk Bankası'ndan Diyarbakır ilinde kullanılan kredi 10 bin 969 kişi, toplam kredi tutarı 1.5 milyar TL'ye yükseldi. 2023 senesi Ocak ve Şubat aylarında toplam 1215 esnaf ve sanatkar 493 milyon TL kredi kullandı. 2022 senesinde Diyarbakır ilinde faaliyette olan 13 bin 469 tarımsal üretici Ziraat Bankası tarafından 4.3 milyon TL kredi kullandı. 2022 senesi sonunda Diyarbakır ili için kredi kullanan tarımsal üretici sayısı 15 bin 348, kredi tutarı 4.8 milyar TL oldu. 2023 senesi Ocak ve Şubat aylarında 3 bin 390 çiftçi 1.1 milyar TL kredi kullandı. Diyarbakır ilinde evi yıkılan, ağır hasar alan vatandaşlara 1 sene içinde 27 bin konut, köy evi ve ahır inşa edilecek. 2021 senesinde Türkiye ekonomi Modeli sayesinde salgın, savaş, iklim, gıda, enerji krizleri devam ederken küresel olarak devam eden riskler varken bile Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Türkiye 2022 senesinde yüzde 5.6 oranda büyüme kaydederek G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu.'