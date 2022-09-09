EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 21:32

Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Erdoğan etkisidir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Recep Tayyip Erdoğan etkisidir” dedi.

EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 21:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Erdoğan etkisidir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal ağ sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki Recep Tayyip Erdoğan etkisidir.
Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak suretiyle birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır” ifadelerine yer verdi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
Türkiye’nin enerji politikaları enerji arzına katkı sağlayacak
Türkiye’nin enerji politikaları enerji arzına katkı sağlayacak
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
2023 asgari ücret için fiyat belli oldu! SGK uzmanı duyurdu asgari ücret en az 7.500 TL
2023 asgari ücret için fiyat belli oldu! SGK uzmanı duyurdu asgari ücret en az 7.500 TL
Türkiye dijitalleşiyor, hanehalklarının iletişim harcamaları düşüyor
Türkiye dijitalleşiyor, hanehalklarının iletişim harcamaları düşüyor
Wyndham Hotels & Resorts, Vienna House markasını satın aldı
Wyndham Hotels & Resorts, Vienna House markasını satın aldı
Son Haberler
Osmaniye’de dereye atılan onlarca lastik çevre kirliliğine neden oldu
Osmaniye’de dereye atılan onlarca lastik çevre kirliliğine neden...
Kendini arıcılar birliği başkanı olarak tanıttı, 110 bin TL dolandırdı
Kendini arıcılar birliği başkanı olarak tanıttı, 110 bin TL dolandırdı
Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedrali'nde görkemli anma töreni
Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedrali'nde görkemli anma töreni
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99’a yükseldi
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99’a yükseldi
Kay Kasırgası Meksika’da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi
Kay Kasırgası Meksika’da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi
Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu
Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli...
Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü
Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü
Metrobüs güzergahında insan seli: Saatlerce yol yürüdüler
Metrobüs güzergahında insan seli: Saatlerce yol yürüdüler
Aydın'da şüpheli çanta paniği
Aydın'da şüpheli çanta paniği
Tahkim Kurulu
Tahkim Kurulu
İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk halka sesleniş konuşması
İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk halka sesleniş konuşması
7 aylık hamile eşini öldüren sanık: 'Alkol içtim, 'senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim'
7 aylık hamile eşini öldüren sanık: 'Alkol içtim, 'senden adam mı...
MSB: 'Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu'
MSB: 'Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu'
Muğla-Denizli sınırındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Muğla-Denizli sınırındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor