EKONOMİ
30 Mayıs 2022 - 14:08
Güncelleme: 30 Mayıs 2022 - 15:06

Bakan Nurettin Nebati 'den büyüme ve enflasyon hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğini ancak Türkiye’nin ise güçlü büyümesine devam ettiğini belirtti.

EKONOMİ
30 Mayıs 2022 - 14:08
Güncelleme: 30 Mayıs 2022 - 15:06
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Bakan Nurettin Nebati 'den büyüme ve enflasyon hakkında açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati katıldığı Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu’nda yapmış olduğu ekonomideki gelişmelere ve yarın açıklanması beklenen ilk çeyrek büyüme verilerine değinerek bir değerlendirmede bulundu.
Ekonomi alanında pek çok noktaya değinen Bakan ,kredi büyümelerini takip ettiklerini, Türkiye ekonomi modeliyle selektif kredi yaklaşımını politikalarının ortasına yerleştirdiklerinin aktardı. Küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğinin ancak Türkiye’nin bu zor süreçte güçlü bir şekilde büyümesine devam ettiğini aktardı. Öncü göstergelerin gerçekleşen büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ettiğini ekledi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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