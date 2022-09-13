SİYASET
13 Eylül 2022 - 11:27

Bakan Özer: '2022-23 eğitim öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde başladık'

Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Zonguldak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıklı girdiklerini ve ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitaplarını da okullarda hazır etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

SİYASET
13 Eylül 2022 - 11:27
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Bakan Özer: '2022-23 eğitim öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde başladık'


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Zonguldak'a geldi. Vali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde başladıklarını belirterek, “Tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayarak, güçlendirilmesinden temizlik malzemesine kadar büyük onarımlarından küçük onarımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.



Öğrencilerin ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitaplarını da tüm okullarda hazır etmenin mutluluğunu yaşadıklarını altını çizen Özer, “Bugün de benim ikinci ilim olan Zonguldak'tayız. Hem lise açılışı yapacağız eş zamanlı Milli Eğitim Bakanlığı olarak son zamanlarında köylerdeki atıl olan okulları aktif hale getirerek anaokulları ve halk eğitim merkezleriyle bir arada bulunduğu köy yaşam merkezleriyle ilgili açılışımızın bir adımı olan Devrek Köy Yaşam Merkezinin açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, yapılan ziyaretlerle kentteki eğitimin geldiği noktayı ve bir önceki yatırımlarla eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili değerlendirmeyi geniş bir şekilde yapmış olacaklarını aktardı.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram

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Haber Editörü
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