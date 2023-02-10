EĞİTİM
10 Şubat 2023 - 14:05

Bakan Özer açıkladı: 2023 YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları, LGS'de 2. dönem konuları sınavlarda muaf tutulacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm Türkiye genelinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Şimdi de YKS ve LGS sınavları hakkında alınan bir son dakika kararını açıkladı. Bakan Özer, Türkiye genelinde bu yıl LGS'ye kayıt yaptıran tüm öğrencilerin 2. dönem konularından, YKS'ye kayıt yaptıran 12 sınıf 2. dönem konularından muafiyet kararı nedeniyle sorumlu olmayacaklarını söyledi.

EĞİTİM
10 Şubat 2023 - 14:05
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Özer açıkladı: 2023 YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları, LGS'de 2. dönem konuları sınavlarda muaf tutulacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden olan iki depremin hemen ardında bölgede arama kurtarma ve destek çalışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı bir açıklamada Türkiye genelinde okulların 20 Şubat tarihine kadar kapalı kalacağını bildirdi. Bakan Özer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve açıklamasında "Bu yıl LGS'ye giren öğrenciler 2. dönem derslerinden, YKS sınavına giren 12. sınıf 2. dönem derslerden sorumlu olmayacak" ifadelerini kullandı.

2023 YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları, LGS'de 2. dönem konuları sınavlarda muaf tutulacak!

YKS VE LGS SINAVI HAKKINDA MUAFİYET KARARI



Bu yıl LGS'ye girecek öğrenciler 2. YKS'ye girenler 12. sınıf 2. yarıyıl derslerinden sorumlu olmayacak. Karar Bakan Mahmut Özer, tarafından açıklandı. Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl LGS sınavına girecek olan öğrenciler 2. dönemde işlenecek olan konulardan, YKS sınavına girecek olan öğrenciler de 12. sınıfın 2. dönem işlenecek konularından sorumlu olmayacaklardır. 2023 yılı için LGS sınavı yalnızca 8. sınıf birinci dönemdeki konulardan yapılacaktır"

Bakan Özer, bakanlığın hızlı bir şekilde hem bölgedeki hem de Türkşye genelindeki bütün okulları çocuklar ile buluşturabilmek adına büyük bir çaba içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ