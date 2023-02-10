Bakan Özer açıkladı: 2023 YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları, LGS'de 2. dönem konuları sınavlarda muaf tutulacak!







YKS VE LGS SINAVI HAKKINDA MUAFİYET KARARI







Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden olan iki depremin hemen ardında bölgede arama kurtarma ve destek çalışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı bir açıklamada Türkiye genelinde okulların 20 Şubat tarihine kadar kapalı kalacağını bildirdi. Bakan Özer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve açıklamasında "Bu yıl LGS'ye giren öğrenciler 2. dönem derslerinden, YKS sınavına giren 12. sınıf 2. dönem derslerden sorumlu olmayacak" ifadelerini kullandı.Bu yıl LGS'ye girecek öğrenciler 2. YKS'ye girenler 12. sınıf 2. yarıyıl derslerinden sorumlu olmayacak. Karar Bakan Mahmut Özer, tarafından açıklandı. Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl LGS sınavına girecek olan öğrenciler 2. dönemde işlenecek olan konulardan, YKS sınavına girecek olan öğrenciler de 12. sınıfın 2. dönem işlenecek konularından sorumlu olmayacaklardır. 2023 yılı için LGS sınavı yalnızca 8. sınıf birinci dönemdeki konulardan yapılacaktır" Bakan Özer, bakanlığın hızlı bir şekilde hem bölgedeki hem de Türkşye genelindeki bütün okulları çocuklar ile buluşturabilmek adına büyük bir çaba içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.