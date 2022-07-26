Bakan Özer'den atama bekleyen öğretmenlere 1 Eylül müjdesi!













20 bin öğretmen atama tarihi ne zaman?

Bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programa katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündemle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili atılan adımlardan bahseden Özer, aynı zamanda ülkenin son 20 yılını da değerlendirdi. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili başlatılan başvurular bugün sona eriyor. Ön başvuruların tamamlanması sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar için 1 Ağustos tarihinde sözlü sınav işlemleri başlatılacak. Konuyla ilgili önemli bilgiler veren Bakan Mahmur Özer ise 20 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı konuşmasında 1 Eylül tarihini işaret ederken, öğretmenlerin belirlenen tarihte görevlerinin başında olacaklarını söyledi. İşte detaylar..20 bin öğretmen ataması hakkında konuşan Bakan Mahmut Özer, atama işlemlerinin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini ve 1 Eylül tarihinde de öğretmenlerin okullarına giderek görevlerinin başlarında olacaklarını söyledi. Öğretmen atamaları işlemlerinde dağılımın önceliklere göre yapılacağını aktaran Bakan Özer, en büyük önceliğin ise okul öncesi eğitime verildiğini kaydetti. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alımı yapılacağını bildiren Bakan Özer, ikinci ağırlığın sınıf öğretmenliğine ve özel eğitim için de bin 250 öğretmen alımı planladıklarını ifade etti. Sınıf öğretmeni olarak 2 bin 223 öğretmen alımı yapacaklarını duyuran Özer, diğer 39 alanda öğretmen alımlarına ilişkin sürecin henüz devam ettiğini söyledi.