YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:17

Bakan Özer, İl Milli Eğitim Müdürleri Ile Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5-9 Eylül tarihleri arasında anaokulu ve ilkokul 1.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:17
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Bakan Özer, İl Milli Eğitim Müdürleri Ile Bir Araya Geldi


sınıf öğrencileri için yapılacak uyum eğitimi ve 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarında gelinen noktayı bir kez daha değerlendirmek üzere bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin millî eğitim müdürleri ile toplantı yaptı.


sınıf öğrencileri için yapılacak uyum eğitimi ve 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarında gelinen noktayı bir kez daha değerlendirmek üzere bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin millî eğitim müdürleri ile toplantı yaptı. Verilen bütçelerin kullanımı ve hazırlıklar konusunda tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, toplantıda şöyle konuştu:




"Yaz tatilinin ilk günlerinden bu yana hep beraber sahadayız. Yeni eğitim yılında çocuklarımızı temiz, güvenli, teknolojik olarak donanımlı okullarda karşılayabilmek için hiç ara vermeden çalıştık. Bize ilettiğiniz önerileri hayata geçirmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu yıl son derece ilke imza attık. Ücretsiz ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın sıralarının üzerinde yerini aldı. Yine bütçeleri ilk defa okul bazlı olarak gönderdik. Burada adaletli olmak için azami özen gösterdik. İhtiyaca göre kaynakları paylaştırdık. Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı. Bugüne kadar ekim ayında okullar açıldıktan sonra istihdam edebildiğimiz temizlik personelimizi ilk defa 12 Eylül öncesinde, onuncu hafta başında, hizmete başlatıyoruz."


Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için Türkiye'nin her yerinde, ister kentte ister köyde olsun tüm çocukların daha erken yaşta okulla buluşmalarının önemine dikkati çeken Bakan Özer, "Okul öncesi eğitimde yapılan yatırımların sonucunda Türkiye bu alanda da önemli bir ivme kazanacak. Proje tamamlandığında, bu ülkenin çocuklarının eğitimi için oldukça önemli bir çalışmaya hep birlikte imza atmış olacağız. üç bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açma hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdiye kadar 1.407 bağımsız anaokulu ve 11 bin 100 ana sınıfı hizmete alındı. 500 bin çocuğumuz bunun gibi ilk defa okulla buluştu. Bu sayı daha da artacak ve 5 yaşta okullaşma oranını bu yıl yüzde 100'e tamamlayacağız" diyerek konuşmasını belirtti.

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