EĞİTİM
23 Nisan 2023 - 13:15

Bakan Özer'in koltuğu 1 günlüğüne 10 yaşındaki Kaan Can İl'e emanet edildi!

Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle henüz 10 yaşında olan beşinci sınıf öğrencisi Kaan Can İl’e koltuğunu emanet etti. Bakan Özer, koltuğunu Kaan Can'a devrettiği sırada "Çocukların gözlerindeki ışığı gördüğümüzde gelecek için endişelenmiyoruz" şeklinde konuştu.

EĞİTİM
23 Nisan 2023 - 13:15
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Bakan Özer'in koltuğu 1 günlüğüne 10 yaşındaki Kaan Can İl’e emanet edildi!


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu 1 günlüğüne 10 yaşındaki Kaan Can İl'e emanet edildi. Özer'in koltuğuna geçen ve henüz 5. sınıfta okuyan Kaan Can İl, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

Bakan Özer'in koltuğu 1 günlüğüne 10 yaşındaki Kaan Can İl’e emanet edildi



"Bugün bayram, bugün benim günüm. 23 Nisan Ulusal Egemenliğin 103. Yıldönümü ve 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, gönülden kalbe, nesilden nesile yaşadığımız bu bayramı bizlere Öncelikle yüzyılın felaketi olarak bilinen büyük depremi yaşayan ve memleketimden tüm dost ve öğretmenlerimin bayramını kutlarım.

Sayın Bakanım, bizi bu özel günde ağırladığınız için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmayı, insanımızı sevmeyi, çok çalışmayı ve dürüst olmayı siz değerli öğretmenlerimiz ve velilerimiz sayesinde öğrendiğimizi bilmenizi isteriz. Bugünün çocukları ve yarının da büyükleri olarak sizlerden emanet olarak aldığımız bu bayrağı gurula ülkemizin güzel yerlerine taşıyacağız."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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