Bakan Özer müjdeyi verdi! Öğrenci ve veliler bu habere çok sevinecek! Karar yazılı olarak açıklandı







YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI





ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK VERİLECEK







Öğrencilere verilen ücretsiz yemek hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Herkesin beklediği o açıklamayı yaptı. Öğrencilerin eğitimi olan erişimini artırmak amacıyla sosyal politikalarla desteklediğini açıklayan Özer, kararı yazılı açıklama ile duyurdu. İşte konu hakkındaki açıklamalar…Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada şartlı eğitimden öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına kadar pek çok farklı konuya değinildi. Öğrencilerin daha rahat eğitim alabilmesi için pek çok farklı uygulama hayata geçirilirken Bakan Özer konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısının 1,5 milyondan 1milyon 796 bin 985’e çıkarıldığını belirtildi.Öğrenciler için önemli bir destek programı olan ücretsiz yemek uygulaması hakkındaki detaylar paylaşıldı. Bakan Özer uygulamanın önemine işaret ederek, her gün kapsamının genişletildiğini belirtti. Özer, taşımalı eğitimden yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığını belirterek bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği imkanı sunulduğunu aktardı. Son bir yıl içerisinde okul öncesi eğitime erişimin artırıldığını belirten Özer, ücretsiz yemek uygulamasının okul öncesi eğitim kademesinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Mahmut Özer, şimdiye kadar 400bin okul öncesi çocuğun ücretsiz yemek imkanından yararlandığını vurguladı.